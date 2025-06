Úgy tűnt, hogy az időmérős lebőgése után a Ferrari aligha védhet címet a Le Mans-i 24 óráson, ugyanis az endurance-világbajnokság (WEC) mostani idényét eddig domináló maranellói márka három egysége csak a 7., a 11., illetve a 13. rajtkockát szerezte meg a Hypercar-kategória csütörtöki helyosztóján.

A maranellóiak azonban egyhamar bizonyították, hogy 2023 és 2024 után 2025-ben is őket kell legyőzni, ugyanis alig néhány órával a rajt után már a három autójuk vezette a versenyt. Nem is sikerült kicsavarni a Ferrari kezéből a győzelmet – igaz, a trófeát nem tarthatja meg végleg, mivel az előző két évvel ellentétben nem a gyári csapat, hanem az AF Corse 83-as rajtszámú privát autója vitte győzelemre a márkát.

A 2025-ös Le Mans-i 24 óráson tehát Phil Hanson, Je Jifei és Robert Kubica hármasát intette le elsőként a kockás zászló.

A 2006 és 2010 között a BMW Sauber és a Renault színeiben a Forma-1-et is megjárt, egyszeres nagydíjgyőztes versenyző első lengyelként szerzett győzelmet a rangos endurance-versenyen, mely a Forma-1-es Monacói Nagydíjjal és az Indy 500-zal alkotja az úgynevezett Tripla Koronát. Hasonló módon történelmet írt Je Jifei is, aki a valaha volt első kínai versenyző, aki győzött Le Mans-ban.

Ugyan a Jota Sport két Cadillacje indulhatott az első sorból, majd a rajt után a Porsche esélyei is kifejezetten biztatóak voltak, az első néhány órát követően már az volt a kérdés, hogy az 50-es, az 51-es vagy a 83-as autó lesz-e a győztes. Erre sokáig még a Ferrarin belül sem volt egyértelmű a válasz, mivel voltak arra utaló jelek, hogy az olaszok azt szerették volna, ha valamelyik gyári, azaz piros autó húzza be zsinórban a harmadik serleget.

Számításaikat azonban keresztülhúzta, hogy nagyjából öt órával a leintés előtt az élen haladva forgatta meg Alessandro Pier Guidi az 51-es Ferrarit a bokszutcába igyekezve. Ezzel vette át a vezetést a 83-as számú egység, mely a leintésig már nem engedte ki a kezéből a vezető pozíciót.

Alessandro Pier Guidi loses control in the #51 works Ferrari on pit-in! And loses the lead to the #83 AF Corse Ferrari. Anything can still happen in this race! #LeMans24 pic.twitter.com/VJWo0wFbB7