Múltidéző felvezetéssel, majd érdemi versenykör nélküli bő fél órával indult a 100 éves Le Mans-i 24 órás 91., azaz 2023-as felvonása, mert a biztonsági autót már a rajtot követő percekben, az első kör vége előtt pályára kellett küldeni.

Miután szombat délután 16 órakor a kosárlabda-legenda LeBron James elrajtoltatta a 62 autóból álló mezőnyt, az időmérő edzésen taroló Ferrarik eljöttek az első két helyen. Vezető pozícióikat azonban nem tudták tartani sokáig: mindkét Toyota-egység megelőzte az 51-es Ferrarit, aztán a japánok 8-as számú autója a vezetést is átvette.

Bár a rajt után több kisebb összeérés történt, az első nagyobb balesetre a Mulsanne egyenesig kellett várni, ahol a kigyorsításnál az Action Express Racing privát Cadillac hiperautója csúszott meg, majd csattant a szalagkorlátnak, a volánnál a korábban sokat látott, egy Forma-1-es futamon is indult Jack Aitkennel. Jelentős lemaradásba került ezzel az Aitken, Pipo Derani és Alexander Sims alkotta hármas, de hosszas, közel 1,5 órán át tartó szervizelés után legalább folytathatta a versenyt, köszönhetően annak, hogy Aitken három keréken ment körbe a 13,6 kilométeres Le Mans-i pályán, miközben a 311-es Cadillacről folyamatosan morzsolódtak le az elemek. Nem sokkal később az LMP2-es kategória egyetlen kezdő bronzlicenszes versenyzője, Mark Kvamme ásta el a sóderágyban az Inter Europol 32-es kocsiját.

Drama on the first lap for the #311 Action Express Racing as Jack Aitken hits the barrier.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/FDQ8VhP2Ri — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 10, 2023

Fél órányi lassú tempónál történő körözgetés, pályatakarítás, illetve korlátjavítás során először láthattuk a gyakorlatban az új biztonsági autós szabályt, melynek alkalmazásával kategóriánként rendezték vissza a mezőnyt. Az újraindítást követően kettős Toyota-vezetés alakult ki az élen, miután Mike Conway a 7-es autóban – Sébastien Buemi példáját követve – szintén átlépte az élről indult 50-es autót terelgető Nicklas Nielsent.

Hosszú biztonsági autós nyitány után öldöklő csata a királykategóriában

Az első órákban érdekes stratégiai küzdelem bontakozott ki a királykategóriában a Ferrari, a Toyota és a Cadillac között, miközben a három márka dolgát a Porsche is meg tudta nehezíteni. Egészen egy órán át volt zavartalan a körözés a biztonsági autós szakasz végétől számítva, amikor egy újabb baleset miatt lassú zónát rendeltek el: az első kanyarból kigyorsítva Rodrigo Sales dobta el a Nielsen Racing 14-es számú autóját, aminek ki is tört a jobb első kereke.

It looks like it's all over for Nielsen Racing after a trip to the gravel just before the Dunlop Chicane.#LeMansCentenary pic.twitter.com/T9C18rganz — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

Csakúgy, mint a rajtnál, csőstül jött ezután a baj: a sort folytatva egy másik LMP2-es autó, a Tower Motorsports 13-as egysége szállt ki a Le Mans-i küzdelem érdemi részéből, azt ugyanis a szalagkorlátnak csapva csúnyán megrongálta Ricky Taylor a Tertre Rouge-nál. A Dunlop híd alatt viszont többen is ütköztek: két GT-autó, az AF Corse 21-es számú Ferrarija és a GMB Motorsport 55-ös számú Aston Martinja akadt össze, és azzal a lendülettel a 3-as Cadillacet is magukkal rántották – Sébastien Bourdais-ék emiatt nem tervezett kiállásra kényszerültek, de a vártnál rövidebb időveszteséggel megúszták az incidenst.

A Le Mans-i 24 órás következő szakaszában is lassú zóna követett sárga zászlót, illetve fordítva. Szűk két és fél órával a rajt után szinte ugyanott, ahol korábban másik kettő, újabb két GT-autó bontotta le egymást: a fűre hajtva megcsúszott Claudio Schiavoni alatt az Iron Lynx 60-es Porschéje, és kiütötte Ryan Hardwicket, illetve a Proton Competition 16-os Porschéjét, ami mindkét egység számára kieséssel ért fel.

Rövidesen az újabb lassú zónát egy lekörözés hozta a mezőnynek, amiben a Dempsey-Proton 77-es Porschéjét ütötte ki a United Autosports 22-es számú egysége, azaz: Frederick Lubin hibájának Mikkel Pedersen volt az elszenvedő alanya, a karosszériaelemek pedig szanaszét repkedtek a pályán.

Az eső még jobban összekuszálta a szálakat

A harmadik óra végéhez érkezve még az időjárás is megbolondította az egyébként is eseménydús körözgetést, a pálya nyugati részére az eső is megérkezett – közben a pálya más részein teljesen száraz volt az aszfalt. Alaposan megtréfálták a versenyzők egy részét a változékony pályaviszonyok, még a 708-as Glickenhaus és a 3-as Cadillac is bemutatott egy megforgást – mielőtt elszabadult volna a pokol a vízátfolyásokon, másodjára is beküldték a biztonsági autó(ka)t.

A kiszámíthatatlan időjárás azonban a biztonsági autós fázis alatt is szedte áldozatait. A legnagyobb dráma a királykategóriában történt, mégpedig a hazai pályán szereplő, ám gyengébben muzsikáló Peugeot-nál: ahogy a 93-as rajtszámú 9X8-ra is feltették a száraz pályára alkalmas gumikat, a Forma-E-ben kétszeres bajnok ex-F1-es pilóta, Jean-Éric Vergne ugyanis egy kisebb hibával is a kavicságy foglya lett. Noha visszaemelték a pályára, de addigra már csak a géposztály hátsó fertályához csatlakozva folytathatta a körözést.

Események tekintetében az ötödik óra sem volt unalmasabb a Hypercar háza táján, ami főként a Porsche számára volt rossz hír: előbb a 6-os Porsche kapott defektet Kevin Estrével, majd az élen álló egységet is utolérte a dráma. Hiába diktált kiváló tempót a jotás testvérautóval Jifei Je, hibázott a kínai, és – stílszerű a Porsche kanyaroknál – kicsúszott. A Hertz Team Jota szerelői gyorsan dolgoztak, de a 10-15 perces szervizelés is 4 körös hátrányba sodorta az egységet – ezzel pedig a Ferrari autói kerültek vissza az élre. A hatodik óra elején pedig tovább húzta az ág a stuttgarti márkát, és a korábban áthajtásos büntetéssel is sújtott 5-ös autó lassult le Dane Cameron alatt.

Dráma az éjszakában: kiesett az egyik Toyota, gondok a Ferrarinál

A táv negyedénél – másodjára is – megérkező csapadék kevésbé, azt követően viszont az éjszakai órák annál inkább szedték az újabb áldozatokat. A nyolcadik óra elején a Porsche végérvényesen elveszítette a hajtásproblémák miatt megálló 75-ös autóját, ami a hiperautó-kategória első hivatalos kiesője lett.

Ennél nagyobb dráma már csak a versenyben egészen sokáig vezető Ferrarit sújtotta: a nyolcadik óra végén, azaz néhány perccel éjfél előtt kicsúszott az 51-es autóval Alessandro Pier Guidi!

Ugyan az olasz versenyző vissza tudott evickélni a pályára, aztán a bokszutcába, rengeteg időt veszített a hibával az egység, mely annyira visszaesett a géposztályában, hogy az összetett sorrendben az LMP2-es autók között találta magát. Pár perc sem telt el az 51-es Ferrari fiaskója után, az abból profitáló, ennek révén a második helyre felzárkózó 7-es Toyotát érte baleset.

The @TGR_WEC No.7 with Kamui Kobayashi at the wheel has been caught in a race incident at the Tertre Rouge corner.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/bYKA5xiiVA — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 10, 2023

Kobajasi Kamui ült az autóban, amikor az egyik éppen érvényben lévő lassú zóna kezdeténél, a Tertre Rouge-nál a JMW Motorsport 66-os számú Ferrarijával Louis Prette ki nem ütötte a versenyből a japánt, illetve azzal a lendülettel Memo Rojast is, így az LMP2-ben versenyző Alpine 35-ös számú autója is belekeveredett. Emiatt ismét jelenése volt a biztonsági autónak, Kobajasi ugyanis nem tudta folytatni, azaz a Toyota egyik autója számára befejeződött az egynapos viadal.

Miközben az alsóbb kategóriák hátsóbb traktusaiban egy-egy műszaki vagy versenyzői hiba miatt folyamatosan változott a sorrend, egy másik ex-F1-es, Danyiil Kvjat balesetéig viszonylag nyugodt mederben telt a Le Mans-i verseny. Az orosz pilóta a tizedik óra végén amortizálta le – nem kicsit – a 63-as számú Premát az LMP2-ben, de a műszaki mentést ezúttal megoldották teljes pályás sárga zászlók mellett.

The Prema #63 in bad shape after surprise contact… 😮#LeMans24 pic.twitter.com/5vKk9wvbJD — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

A következő igazán nagy fordulatot az éjszakai órákban meglepően jó tempóra képes 94-es Peugeot, illetve Gustavo Menezes balesete hozta. Az amerikai-brazil pilóta a Mulsanne egyenes első sikánjánál dobta el a 9X8-at, aminek alaposan összetört az eleje, így többek között bal első defekttel tért vissza a depóba. Mindeközben a Ferrari élről indult, 50-es autója is sokáig, mintegy fél órán át időzött a garázsban azután, hogy az energia-visszanyerő (ERS) hűtőjében egy kavics ütött lyukat. Ezek eredményeként a második félidőhöz közeledve a 8-as Toyota vette át a vezetést, de visszazárkózott a versenybe az 51-es Ferrari is, a nyomában a 2-es Cadillackel.

😰 The #94 Peugeot stopped on the track at the first Mulsanne Straight chicane. @followgustavo attempts to return to pit lane.@peugeotsport #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/iqgjt7t6Lx — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Adok-kapok a Toyota és a Ferrari között

Nem volt hiány balesetekben a késő éjszakai, illetve kora reggeli órákban sem. A Porsche-kanyarokban történt bukásával – még az éj leple alatt – a Cool Racing 47-es egysége szállt ki a játékból, pedig addig a LMP2-es kategória második helyén haladt. Alig több mint egy órával később a GT-autók száma fogyatkozott tovább: a Dempsey-Proton Racing 88-as Porschéje számára rommá törve, az Indianapolis-kanyarok falai között ért véget a Le Mans centenáriumi futama.

The #47 COOL Racing loses it and hits the barrier at Porsche Curves. The very damaged LMP2 makes it back to the pits.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/De119eGcE5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023

Ezzel párhuzamosan folyamatosan közeledett az 51-es Ferrari a versenyben vezető 8-as Toyotára, még a bokszutcába is szinte mindig egyszerre jött a két egység.

A rivális márkát így csak azután tudta becserkészni a maranellóiak alakulata, hogy a lassú defektet is elszenvedő japánoknál orrelemet kellett cserélni az egyetlen versenyben maradt autójukon – ezáltal 8 és fél órával a vége előtt, „csak” egy versenyzőcserével élre állt a Ferrari.

Hajszálon múlt, hogy a verseny utolsó harmadába lépve tovább emelkedjen az elhulló hiperautók száma, de végül a 6-os Porsche nem jutott a 7-es Toyota, a 75-ös Porsche, illetve a reggeli órákban elfüstölő 4-es Vanwall sorsára. Kevin Estre épp egy LMP2-es autót körözött volna le, de az nem figyelt, ami azt eredményezte, hogy a francia kicsúszott egyenesen a kavicságyba és a gumifalba – az utóbbiból szerencsére hamar ki tudott tolatni, ennek betudhatóan nem veszített pozíciót.

Mialatt előbb a 708-as Glickenhaus, majd az LMP2-ben versenyző 38-as Jota (újabb) hibája miatt egymást követték a lassú zónák, öt és fél óra volt még vissza a versenyből, amikor megint változás állt be az élen:

bő egyperces hátrányból vette vissza a vezetést a bokszkiállások során a 8-as Toyota.

Sébastien Buemivel egyidőben érkezett a depóba Antonio Giovinazzi is az 51-es Ferrarival, így a pilótacserével egybekötött bokszkiállás után azonban nehézkesen tért vissza a pályára a maranellóiak egysége – immár Alessandro Pier Guidival a volán mögött. Mint az nem sokkal később kiderült, teljesen újra kellett indítani az autót, vélhetően elektronikai problémák miatt, ami a rádió zavaros működésére is magyarázattal szolgálhatott.

Leader change! 😱

The @FerrariHypercar #51 refused to start to leave the pit lane and Sébastien Buemi took the opportunity to glide past in the Toyota #8 @TGR_WEC .#LeMansCentenary pic.twitter.com/wDicSIjxax — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Pier Guidi az egység 23. bokszkiállása után valamivel több mint 6 másodpercről kezdte meg a felzárkózást, de szinten minden pillanatban lopta a távolságot a 8-as Toyotával szemben. Bueminek ráadásul több lekörözés is rosszul jött ki, így az olasz versenyző rövidesen, szűk 20 perccel a korábbi helycsere után el is kapta a svájcit. Akkora volt a 499P tempófölénye a GR010 Hybriddel szemben, hogy Pier Guidi a Mulsanne egyenes második sikánjánál külső íven is végre tudta hajtani az előzést.

Képre került a Le Mans-i 24 óráson az X-Men-filmekből ismert Michael Fassbender is, ám aligha úgy, ahogy azt a Golden Globe-díjra jelölt ír-német színész elképzelte: eldobta a 911-es számú Porschét a Porsche-kanyarokban. Habár Fassbender ezután még vissza tudott kocogni a bokszba, a Proton Competitionnél nem tudták újra versenyképes állapotba hozni a 911 RSR-t, ami a Martin Rumppal és Richard Lietzcel kiegészült triónak a futam végét jelentette.

Riadalom után történelmi Ferrari-siker

A következő két órában őrizte vezető pozícióját az 51-es Ferrari, melyhez hol közeledett a 8-as Toyota, hol pedig távolodott, de rendre 10-15 másodperc körül alakult a különbség.

Vagyis bármi történhetett volna, ahogy történt is: 1 óra 45 perccel a leintés előtt gyakorlatilag végleg megpecsételődtek a Toyota győzelmi esélyei.

Az utolsó etapokra beültetett Hirakava Rjó okozta a 8-as egység „vesztét”: kicsúszott a Mulsanne-nál, és a kisebb autótöréssel járó kényszerkiállással pedig majdnem egy kör hátrányba került Hirakava, Buemi és Brendon Hartley triója.

Oh no! 😱 The #8 Toyota goes off into the barrier at Arnage corner whilst chasing down the #51 Ferrari Hypercar.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @TGR_WEC pic.twitter.com/sDB0MBdppt — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023

Hirakava hibája után a Ferrari sokáig tartotta a több mint 3 perces fórját, ám az utolsó bokszkiállására, pontosabban tankolásra maradtak izgalmak. Az 51-es autót ugyanis megint teljesen újra kellett indítani, mint órákkal korábban, de miután a 8-as Toyota is teljesítette az utolsó bokszlátogatását, másfél perc megmaradt az olaszok előnyéből.

A leintésig már nem állt be drámai változás, így az 51-es Ferrari megnyerte a 2023-as Le Mans-i 24 órást, megszakítva a Toyota öt éven át húzódó hegemóniáját. A 499P-t Alessandro Pier Guidi hozta be a célba, de vele, illetve Antonio Giovinazzival és James Caladóval első csúcskategóriás sikerét ünnepelhette a Ferrari 1965 óta! A történelmi hűség kedvéért mindenképpen jegyezzük meg: 58 éve Masten Gregory és a későbbi posztumusz Forma-1-es világbajnok, Jochen Rindt vitte győzelemre a 250 LM-et.

After a tumultuous 24 hours of Le Mans, @FerrariHypercar got the upper hand in the #Ferrari/ #Toyota duel to win the Race of the Century!

MER-CI for all the emotion ❤️#LeMansCentenary #WEC @AFCorse pic.twitter.com/rQBd805JOu — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Az abszolút győztes mögött a 8-as Toyotát intették le másodikként, megelőzve a Cadillac gyári egységeit. A dobogó legalsó fokára a 2-es Cadillac legénysége, azaz Earl Bamber, Alex Lynn és Richard Westbrook állhatott fel, a Sébastien Bourdais-Renger van der Zande-Scott Dixon összeállítású csapat előtt. Az élről indult 50-es Ferrari lett az ötödik, a két Glickenhaus előtt – noha a 709-es autó az utolsó órában még megtalálta a falat a Daytona-sikánnál –, míg az első tíz sorrendje a 93-as Peugeot-val, az 5-ös Porschével, illetve az LMP2 kategóriagyőztesével lett teljes.

Kisebb csodát hajtott végre az LMP2-ben az Inter Europol 34-es egysége, mert úgy nyert, hogy egyáltalán nem tartották számon az esélyesek között. Fabio Scherer ráadásul fájó lábbal teljesítette az utolsó bő egy órát – illetve a verseny jelentős részét –, miután egy korábbi fázisban a bokszutcában egy másik autó áthajtott a lábán. Scherer, Albert Costa és Jakub Smiechowski triumvirátusát a Team WRT 41-es számú autója, azaz Rui Andrade, Louis Delétraz és Robert Kubica triója tisztes, közel 54 másodperces távolságból kísérte célba, a harmadik helyen pedig a szintén esélytelennek tartott Duqueine Team 30-as, Neel Jani, René Binder és Nicolas Pino összetételű hármasa futott be.

A GT-autók között – becsületes nevén a GTE Am-kategóriában – az év végén búcsúzó Corvette győzelme valóságos parádé, a 33-as autót ugyanis már két és fél óra után hosszabb időre tolták be a garázsba. Nick Catsburg, Ben Keating és Nico Varrone a mezőny legvégéről zárkóztak vissza ezek után, sőt, a verseny vasárnapi szakaszában egyértelműen uralták a géposztályt. Végül egy kör előnnyel előzték a másodikként célba ért, az ORT by TF által indított 25-ös Aston Martint (Ahmad Al Harthy, Michael Dinan, Charlie Eastwood) és a GR Racing 86-os számú Porschéjét (Ben Barker, Michael Wainwright, Riccardo Pera). Kiemelendő ugyanakkor az Iron Dames 85-ös számú Porschéje is, mely kizárólag női versenyzőket (Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey) felvonultatva sokáig vezetett a kategóriában, aztán a negyedik helyen zárt.

Végül, de nem utolsósorban: az 56-os garázsos projekt keretében sikeresen célba ért a Le Mans-i 24 órásra átalakított NASCAR-autó, azaz a Hendrick Motorsports 24-es rajtszámú egysége. Noha a hajrában a hétszeres NASCAR-bajnok Jimmie Johnsonnak, a 2009-es F1-es világbajnok Jenson Buttonnak és a 2013-as német túraautó-bajnok Mike Rockenfellernek voltak gondjaik, a 39. helyen rangsorolták őket, 285 teljesített körrel.

A 91. Le Mans-i 24 órás végeredménye:

Az összetettben győztes egység 342 kört teljesített a 24 óra során, melyen végül a 62-ből 40 autó látta meg a kockás zászlót, aminél kevesebb utoljára 2015-ben ért célba, szám szerint 37.

Jövőre újabb változások Le Mans-ban

Nyilvánosságra hozták még a hétvége elején az endurance-világbajnokság (WEC) 2024-es versenynaptárát, melyben természetesen a Le Mans-i 24 órás is helyet kapott, amit június 15-16-án rendeznek meg – a katari nyitánnyal és a bahreini zárással egyébként közel-keleti keretet kapott a jövő évi menetrend.

Ezzel együtt tovább formálódik a mezőny 2024-re, kezdve azzal, hogy az LMP2-es autók már csak Le Mans-ban indulhatnak, a szezon többi futamán nem, de a GT-kategóriát is idén láttuk utoljára a mostani formációban, azt ugyanis GT3-as autókkal váltják majd ki.

A következő Le Mans-i egynaposra már „csak” 370 napot kell várni. Az idei verseny láttán, illetve tekintve, hogy jövőre az Alpine és a BMW révén további márkákkal, indulókkal bővül a királykategória, megéri a várakozást.