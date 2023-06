Egészen az utolsó utáni pillanatokig kiélezett csata zajlott a királykategóriában a 91. Le Mans-i 24 órás időmérő edzésén. A szerdai, első kvalifikáció során bebizonyosodott, hogy felborul az elmúlt években, illetve versenyeken látott papírforma: az endurance-vb (WEC) legmagasabban jegyzett géposztályába idén visszatért Ferrari ugyanis már előzetesen kisajátította magának az első sort.

Több ízben meg kellett szakítani a szerdai etapot is, a csütörtöki félórás időmérőn azonban az utolsó öt percben lengették meg a piros zászlókat. Sébastien Bourdais kénytelen volt félreállni a Cadillackel a Mulsanne egyenes első sikánjánál: a Forma-1-et is megjárt négyszeres Champ Car-bajnoknak valósággal ki kellett ugrania az égő hiperautóból. Ez pedig duplán is fáj az amerikai márkának, mivel így az akkor harmadik rajtkockát érő idejüket elvették, mert a szabályok értelmében az időmérőn piros zászlót okozó egységek esetében ez a bevett procedúra.

RED FLAG 🔴 Drama for the #3 Cadillac Racing as it catches fire.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/OSvwRl3U6s — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 8, 2023

Öt perc maradt még hátra az újraindítást követően, ezt kihasználva minden egység kirajzott a pályára, mely továbbjutott a Hyperpole-ba a különféle kategóriákban. A Ferrari a korábbi eredményeire is rátett egy lapáttal: az egykor F1-es reményeket dédelgető Antonio Fuoco 3:22,982-es körének köszönhetően az olaszok 50-es számú egysége indulhat majd az élről szombaton, amire legutóbb 50 éve volt példa. Alessandro Pier Guidi a másik Ferrarival közel 8 tizedmásodpercet kapott, míg a Toyoták bottal üthették a nyomukat.

Az elmúlt éveket – egyéb „érdeklődők” hiányában – letaroló japán márka autói így a harmadik pozícióért mérkőzhettek meg egymással, ami végül a Kobajasi Kamui vezette 7-es számú trióé lett, megelőzve Brendon Hartleyt és a 8-as autó legénységét. A Toyoták közé még a 75-ös Porsche is beékelődött, mögöttük pedig a Cadillac fogta szendvicsbe a Porsche másik, 5-ös rajtszámú egységét, miután a nyolcadik pozícióba sorolták vissza 3-as egységet.

FERRARI TAKES HYPERPOLE AT LE MANS! 🔥 Antonio Fuoco puts the #50 Ferrari on pole position for the 2023 24 Hours of Le Mans 👏#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @FerrariHypercar @24hoursoflemans pic.twitter.com/frnNPRMIaG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 8, 2023

Mindeközben az LMP2-ben alig több mint egy tizedmásodperc döntött az „első” rajtkocka sorsáról, ami az Idec Sports és annak 48-as számú triója happolt el, miután Paul-Loup Chatin megverte a Jota 28-as autóját, habár Pietro Fittipaldi keményen küzdött a kategóriaelsőségért. A harmadik helyen a Team WRT 41-es számú autója zárt, aminek volánjánál ezúttal Louis Delétraz ült, de az F1-es nagydíjgyőztes Robert Kubica is ezt a hármast erősíti.

A GT-autók mezőnyében pedig a kategóriától búcsúzó Corvette örülhetett, mely a 33-as autó és Ben Keating révén megelőzte a 25-ös Aston Martint és az 54-es Ferrarit.

Ugyan a legnagyobb figyelem nyilván az élen zajló csatákra és a Ferrari irányul majd, de az eddig látottak korántsem jelentik azt, hogy a szombati és vasárnapi, 24 órán át tartó versenyt unalomba fogja taszítani a Ferrari. Az ember és a gép próbájának tartott, idén a 100. születésnapját ünneplő viadalról sok minden elmondható, csak az nem, hogy egy lefutott küzdelem lenne. Szombat délután 16 órakor rajtol a jelképes Tripla Korona részét képező, legendás egynapos futam, amit az Eurosport csatornáin közvetítenek élőben.

A Hyperpole, azaz a csütörtöki időmérő végeredménye:

Tekintettel arra, hogy különleges évfordulóhoz érkezett a Le Mans-i 24 órás, továbbá Horváth Zsolt főszerkesztő kollégánk a helyszínen képviseli a Vezesst, amellett, hogy beszámolunk a futam legfontosabb mozzanatairól, két részben is felvezettük az előttünk álló hétvégét.