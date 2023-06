Miután május utolsó hétvégéjén lezajlott a Forma-1-es Monacói Nagydíj és az amerikai Indianapolisi 500 mérföldes futam, most következik az autóversenyzés legrangosabb versenyeit magába foglaló trió harmadik tagja, a Le Mans-i 24 órás verseny.

A június 10-én 16 órakor rajtoló, másnap délutánig zajló hosszútávú viadal idén igazán különleges lesz, hiszen a verseny 100. születésnapját ünnepli. A Vezessen már áttekintettük a futam múltját (lásd alábbi cikkünket!), most pedig a jelennel, az idei, centenáriumi kiadással foglalkozunk majd.

Kezdjük a nyers számokkal: a rendezések száma szerinti 91. Le Mans-i 24 óráson 186 versenyző – köztük 33 hazai, francia, sőt, két Le Mans-i születésű – 62 autóval küzd majd a 13,6 kilométeres La Sarthe-pályán, ahol a csúcskategóriás Hypercarok 330 km/óra csúcssebesség mellett, a nyomvonal majdnem 70%-án padlógázzal, körönként 74 sebességváltással igyekeznek majd a lehető legnagyobb távot megtenni egy teljes nap során.

Ha már kategóriák, gyorsan tisztázzuk is, milyen autók repesztenek majd a Le Mans-i pályán!

GTE, LMP2, Hypercar

Bár története nagy részében teljesen független, az Automobile Club de l’Oulest (ACO) által kiírt és szervezett futamként működött, bő egy évtizede, 2012 óta a Le Mans-i 24 órás is része a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) hosszútávú világbajnokságának (WEC), így annak szabályai érvényesülnek a versenyen. Ezek keretében háromféle kategóriába sorolják az autókat.

A legalacsonyabb, a profik mellett műkedvelőket, pénzes hobbiversenyzőket is vonzó kategória az LMGTE AM, melyben közúti autókra épülő GT-kkel, szívómotorok esetén 5,5 literes, turbóknál 4 literes erőforrásokkal, maximum 300 km/órás végsebességgel versenyeznek. Idén 21 ilyen autó küzd majd – Aston Martin Vantage AMR-ek, Ferrari 488 GTE EVO-k, Porsche 911 RSR-19-esek és egy szem Chevrolette Corvette C8.R –, ezek a hagyományosabb formájuk mellett a narancssárga AM-matricáikról lesznek felismerhetők.

Mielőtt áttérnénk a másik két fő osztályra, tegyünk egy kitérőt az ún. Garage 56, azaz a kísérleti kategória felé, melyben idén a NASCAR-bajnok Jimmie Johnson, valamint a DTM-bajnok és korábbi Le Mans-győztes Mike Rockefeller mellett a 2009-es Forma-1-es világbajnok, Jenson Button terelgeti majd az amerikai NASCAR-ban aktív Hendrick Motorsports stock carját, a Chevrolet Camaro ZL1-est.

Az LMP2 már a zárt fülkés, de jellemzően kisebb, akár privát csapatok által üzemeltetett autókat takarja, ezek az előírások szerint legfeljebb 4,2 literes 8 hengeres, maximum 555 lóerős erőforrásokkal mennek, végsebességüket 315 km/óránál korlátozzák, de idén egészen egyszerű a képlet: a legnépesebb, 24 tagú mezőny minden csapata – hívják őket Alpine-nak, Premának, United Autosportsnak stb. – Oreca 07 Gibson modellel áll rajthoz. Az LMP2-es autókon kék P2-es matrica szerepel majd.

A csúcskategória tavaly óta az ún. Hypercar (még pontosabban az LMH és az amerikai LMDH – utóbbiak egyenkasztnival és kötelezően hibrid hajtással), itt küzdenek a gyári csapatok – idén örvendetes számban. Ezeket egyenként vesszük sorra lejjebb, de a lényeget összefoglaljuk itt: a piros „Hypercar”-matricával ellátott autók jellemzően hibrid hajtással, maximum 680 lóerős teljesítménnyel és 330 km/órás végsebességgel versenyeznek, 1030 kg-os alapössztömeggel (a teljesítményballaszt miatt ez utóbbi, valamint az erőforrás teljesítménye változhat és változik is). 16 ilyen áll majd rajthoz, de csak 12, csapatonként maximum 2 autó szerez világbajnoki pontokat.

Ami a pontokat illeti, a Le Mans-i 24 órás sokat ér: míg a WEC többi versenyein a rövid futamokon 25, a 8 és 10 órás eseményeken 38 pont jár a győzteseknek, ezen a hétvégén mindhárom kategóriában 50-50 pontot zsebel be az elsőként leintett gárda.

Az általános leírás után nézzük egyesével a csúcskategória indulóit!

Cadillac Racing

A Cadillac Racing három Cadillac V-Series.R Hypercart indít, Dallarától származó kasztnikba GM pontiaci fejlesztőközpontjában készített, vadonatúj 5,5 literes, névlegesen 680 lóerőt produkáló V8-as erőforrások kerülnek. Az energia-visszanyerő rendszer a Bosch és a Williams Advanced Engineering közös munkája.

A Cadillac utoljára 2000 és 2002 között szerepelt Le Mans-ban, idén azonban a WEC-ban és az amerikai IMSA-sorozatban is részt vesz.

A 2-es rajtszámú autót Earl Bamber, Alex Lynn és Richard Westbrook, a 3-as számút Sebastien Bourdais, Renger Van Der Zande és Scott Dixon, míg a világbajnoki pontokért nem küzdő 311-est (Action Express Racing név alatt) Luis Felipe Derani, Alexander Sims és Jack Aitken vezeti majd.

Ferrari AF Corse

Miután a Forma-1-ben 2021-re bevezették a kiadási plafont, a Ferrari a dolgozói megtartása érdekében – és nyilván a királykategóriában hiányzó sikerek ellensúlyozására – új, hosszútávú projektbe kezdett, azaz úgy döntöttek, 50 év után visszatérnek az endurance-versenyzés csúcskategóriájába.

A 2022 októberében – többek között a Vezess jelenlétében – leleplezett új LMH-autó, a Ferrari 499P egy összkerékhajtású hibrid, melynek hátsó kerekeit 670 lóerős V6-os, az elsőket 286 lóerős villanymotor hajtja.

A Ferrari a WEC eddigi fordulóin nem szerepelt rosszul, egyik autójuk egy 3. és egy 2. helyet, valamint egy kiesést, a másik egy 6., 7. és 3. helyet hozott, ugyanakkor az elmúlt napokban, a Le Mans-i 24 órás felkészülési tesztjein és szabadedzésein sorra az élen zárt a maranellói márka.

Az 50-es rajtszámú Ferrari 499P-t Antonio Fuoco, Miguel Molina és Nicklas Nielsen, az 51-est Alessandro Pier Guidi, James Calado és Antonio Giovinazzi vezeti majd a viadalon.

Újra a nagyok között játszik a Ferrari Bár a Ferrari WEC-be, Le Mans-ba való visszatérését ünnepli az autóversenyzői közösség, érdemes kiemelni, hogy az olasz gyártó sosem tűnt el igazán a hosszú távú versenyzésből. Le Mans-ban összesen kilenc abszolút győzelmet arattak (1949, ’54, ’58, ’60, ’62, ’63, ’64, ’65) olyan nevekkel, mint Juan Froilán Gonzalez, Maurice Trintignant, Olivier Gendebien, Phil Hill, Lorenzo Bandini, Luis Scafirotti és Jochen Rindt a 166 MM, a 375 Plus, a 250 Testa Rossa, a 250 P, 275 P és 250 LM modellekkel, sikerekből jutott későbbre is. A gyári és privát csapatok által indított autókkal az olasz gyártó az évtizedek során összesen 29 kategóriagyőzelmet zsebelt be, a különböző maranellói autók volánjait olyan versenyzők tekergették Le Mans-ban, mint például Pedro és Ricardo Rodriguez, Jacky Ickx, Jean Alesi, Giancarlo Fisichella, Gianmaria Bruni, Toni Vilander vagy a már említett Calado és Guidi.

Floyd Vanwall Racing Team

A Vanwallra az autósportban járatosabbak régi, 1958-ban győzni tudó Forma-1-es brit konstruktőrként emlékezhetnek, melyet most az LMP1 osztályban 2009 és ’20 között rendszeresen szereplő osztrák ByKolles támasztott fel.

A Vanwall Vandervell 680-ast 4,8 literes, 700 lóerős szívómotor hajtja (azaz nem hibrid), az egyetlen nevezett autót a francia Tom Dillmann és Tristan Vutier, valamint az argentin Esteban Guerreri vezeti majd. Néhány nappal ezelőttig az 1997-es F1-bajnok Jacques Villenueve is a projekt része volt, de ahogy karrierje során nem egyszer, most is útilaput kötöttek a talpára.

Glickenhaus Racing

Az amerikai Glickenhaus 2021-ben lépett be a WEC-be, azóta két pole-t és három dobogós helyezést könyvelhettek el. A Glickehaus 007-esben a francia Pipo Moteurs duplaturbós, 3,5 literes V8-asa dolgozik, az autó egyéb rendszereit, többek közt a monocoque-ot a Podium Advanced Technologies gyártotta.

A 708-as rajtszámú Glickenaust Romain Dumas, Olivier Pla és Ryan Briscoe, a 709-est Franck Mailleux, Nathaniel Berthon és Esteban Gutierrez vezeti.

Peugeot Totalenergies

A Peugeot három abszolút győzelmével (1992, ’93, 2009) már beírta magát a Le Mans-i 24 órás történelemkönyvébe, de a francia gyártó még többet szeretne.

Ugyan 2022-ben csak három futamra futotta a visszatérés – a Le Mans-t kihagyták –, idén már teljes programot visz az oroszlános márka az igen mutatós, a leszorítóerőt hátsó szárny híján a padlón generált szívóhatással (ground effect) előállító 9X8-assal.

Az összkerékhajtású autó hátsó kerekeit egy 2,6 literes V6-os biturbó motor hajtja, míg az elsőket egy villanymotor forgatja, az összteljesítmény névleges 707 LE.

A 93-as Peugeot 9X8-ast Paul Di Resta, Mikkel Jensen és Jean-Eric Vergne, a 94-est Loic Duval, Gustavo Menezes és Nico Müller vezeti.

Porsche Penske Motorsport (és Hertz Team Jota)

A Porsche a Le Mans-i 24 órás verseny történetének legsikeresebb gyártója, autói összesen 19 abszolút győzelmet zsebeltek be az eddigi 90 rendezés során – ám legutóbbi, 2017-es sikere után távozott a stuttgarti gyártó, hogy idén térjen vissza újra.

A pályán négy Porsche 963-as szerepel majd, három a múltbeli sikerek előtt tisztelgő, színes csíkozású festéssel a Porsce Penske neve alatt, míg a harmadik, a világbajnoki pontokért szintén nem küzdő arany járgányt a Hertz Team Jota indítja. Az autókat 4,6 literes V8 biturbo erőforrás hajtja, mely névlegesen 680 lóerőt termel.

A WEC-pontokért versenybe szálló 5-ös és 6-os 963-ast Dane Cameron, Michael Christensen és Frederic Makowiecki, valamint Kevin Estre, André Lotterer és Laurens Vanthoor vezeti, a 75-öst Felipe Nasr, Matjieu Jaminet és Nick Tandy, a Hertz-Jota-féle 38-ast Antonio Felix Da Cosa, Will Stevens és Je Jifej triója terelgeti majd.

Toyota Gazoo Racing

Zsinórban öt Le Mans-győzelem után a hatodikért száll harcba a hosszú távú versenyzést az elmúlt években legmagasabb szinten szinte egyedül életben tartó japán óriás.

Egy 24 órás versenyen győzni sosem könnyű, ám az is valószínű, hogy rég volt olyan nehéz dolga a Toyotának, mint idén, amikor ennyi erős ellenféllel kell számolnia, ugyanakkor a potenciális siker – a WEC eddigi három fordulóján végig ők nyertek – még édesebb is lehet majd.

A Toyota számos fejlesztést hajtott végre a tavaly bemutatott GR010 HYBRID-en az idei szezonra, a könnyebb és megbízhatóbb erőforrás, a jobb fékrendszer, a könnyített kasztni pedig hozza is az elvártakat. A hátsó kerekeket hajtó 3,5 literes V6-os biturbó és az első tengelyre szerelt villanymotor együttesen 680 lóerős rendszerteljesítményt ad a versenyzők kezei alá.

A címvédő két fehér-piros-fekete autóját az előző két év győztes triói, azaz Mike Conway, Kobajasi Kamu és Jose Maria Lopez (7-es rajtszám, 2021-es győztesek) és Sebastien Buemi, Brendon Hartley és Hirakava Rio (8-as rajtszám, a tavalyi győztesek) vezetik a centenáriumi Le Mans-i 24 óráson.

A nagy verseny szombat délután 16 órakor rajtol – a hétvége eseményeit hírekben, majd a helyszínen is ott lévő Horváth Zsolt kollégánk utólagos beszámolóiban dolgozzuk fel folyamatosan a Vezessen, érdemes lesz visszanézni!