Idén 100. alkalommal rendezik meg az autóversenyzés legnívósabb megmérettetését, a Le Mans-i 24 órás futamot. A Circuit de la Sarthe rajtvonalánál 62 autó sorakozik fel június 10-én és 186 versenyző tapossa majd a gázt egyetlen cél által vezérelve: ők állhassanak a dobogó legfelső fokára.

A rajtzászlót olyan hírességek lengették már meg, mint Rafael Nadal, Alain Delon, Brad Pitt, vagy Steve McQueen, most pedig a Los Angeles Lakers szupersztárját, LeBron Jamest érte a megtiszteltetés, hogy startoltathatja a 100. Le Mans-i 24 órás versenyzőit.

@24hoursoflemans 🤝@NBAFRANCE

LeBron James will be waving the start of the 24 Hours of Le Mans Centenary this Saturday.@KingJames#LeMansCentenary #NBA pic.twitter.com/tTaQ77hpbZ

