Megismételte a tavalyi győzelmét a Ferrari a 92. Le Mans-i 24 óráson, igaz, ezúttal nem az 51-es, hanem az 50-es számú egységgel győzedelmeskedtek az olaszok. Pedig úgy tűnt, hogy a 23. helyről induló 7-es Toyota kerülhet lépéselőnybe azzal, hogy mindkét gyári 499P bajba került a verseny utolsó két órájában: az 50-es egységnek bő másfél órával a vége előtt kellett megejtenie egy extra bokszkiállást egy nyitva maradt ajtó miatt (menet közben a pilóta nem tudta rögzíteni), továbbá egy lehetséges veszélyes kiengedés miatt kapható büntetés okán is rezgett a léc, míg az 51-est meg is büntették egy koccanás miatt.

Az utolsó kiállások után kialakult, több mint fél perces különbséget látva a Toyota el is engedte a győzelemért folytatott harcot, így arra kérte befejező – és beugró – emberét, José María Lopezt, hogy inkább a biztos második helyet tartsa szem előtt. Ezzel párhuzamosan az 50-es Ferrarinál ki tudták köszörülni a stratégiai hendikepet, amivel

a világ egyik legrangosabbnak tartott versenyén először nyert Antonio Fuoco, Miguel Molina és Nicklas Nielsen triója.

A képre kattintva galéria nyílik (folyamatosan frissül!):

A dobogó a 7-es Toyotával, tehát Lopez mellett Nyck de Vriesszel és Kobajasi Kamuival, valamint az 51-es Ferrarival, azaz Antonio Giovinazzi, James Calado és Alessandro Pier Guidi hármasával egészült ki. Ugyanakkor hajszálon múlt a Ferrari kettős dobogója, ugyanis Pier Guidiéktól alig több mint egy másodperccel kapott ki a Penske Motorsport pole-pozíciós egysége, a 6-os Porsche, mely Kevin Estrével, André Lottererrel és Laurens Vanthoorral végül negyedikként ért célba. Hogy mennyire kiélezett küzdelem zajlott a neves gyártók között a Hypercar mezőnyében, jól mutatja, hogy a verseny egyes pontjain a Ferrari és a Toyota mellett a Porsche, de még a Cadillac is esélyesnek tűnt a győzelemre, ráadásul körön belül zárt az első kilenc helyezett, amire 24 óra elteltével korábban még nem volt példa.

A verseny több mint negyedét azonban a biztonsági autó mögött töltötte a mezőny. Robert Kubica idézte elő az első tartósabb megszakítást: a Forma-1-es futamgyőztes lengyel a hetedik óra vége felé közeledve a 83-as számú, „privát” Ferrarival – mely sokáig az élen állt – lekörözés közben lökte ki a Team WRT 15-ös számú BMW-jét, ami akkora erővel találta el a szalagkorlátot, hogy javítani kellett. A Hypercar-kategóriában történt incidens a Raffaele Marciello, Dries Vanthoor és Marco Wittmann alkotta hármas számára az egynapos viadal végét jelentette, míg Kubicáékat később 30 másodperces stop&go-büntetéssel sújtották emiatt.

MORE drama on track as #15 BMW Motorsport collides into the barrier.



First safety car of the race is deployed.



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/B4B9GVxk59