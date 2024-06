A hétvégén rendezik a 92. Le Mans-i 24 órást, de ahogy azt az endurance-világbajnokság (WEC) legendás versenyén megszokhattuk, a hétvége már a hét közepén elkezdődött. Csütörtök estére az is eldőlt, hogy a Penske Motorsport által működtetett gyári Porsche-alakulat 6-os számú 963-asa indulhat az élről Kevin Estre, André Lotterer és Laurens Vanthoor hármasával.

Pedig sokáig úgy tűnt, hogy kettős elsőséget ünnepelhet a Cadillac, azonban a Hypercar-kategória legjobb rajthelyeiről döntő Hyperpole utolsó perceiben a 15-ös számú BMW nekicsúszott a gumifalnak az Indianapolis-kanyarban. Ugyanez az egység a szerdai időmérő edzés alkalmával még egy váratlan elsőséggel hívta fel magára a figyelmet, viszont így a királykategóriába 25 év után visszatérő bajor márka autója csak a nyolcadik helyről vághat neki az egynapos viadalnak.

A képre kattintva galéria nyílik:

A nevető harmadiké a pole Le Mans-ban 1 /17 A Le Mans-i hétvége eddig hibátlanul tükrözi a Ferrari idei szezonját: az időmérőn sem jött ki a lépés az olaszoknak. (Fotó: Ferrari) A Le Mans-i hétvége eddig hibátlanul tükrözi a Ferrari idei szezonját: az időmérőn sem jött ki a lépés az olaszoknak. (Fotó: Ferrari) Fotó megosztása: 2 /17 Sokáig Sébastien Bourdais és a Cadillac vezette a pole-pozícióról döntő Hyperpole-t, azonban a piros zászló megkavarta a kártyákat. (Fotó: Javier Jimenez/DPPI/FIA WEC Media) Sokáig Sébastien Bourdais és a Cadillac vezette a pole-pozícióról döntő Hyperpole-t, azonban a piros zászló megkavarta a kártyákat. (Fotó: Javier Jimenez/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 3 /17 Ezek után örülhetett a 6-os számú Porsche-csapat. Estre 3:24,634-es idővel szerezte meg az első rajtkockát, ez egyébként csaknem 1,7 másodperccel lassabb a tavalyi pole-időnél. (Fotó: Charly Lopez/DPPI/FIA WEC Media) Ezek után örülhetett a 6-os számú Porsche-csapat. Estre 3:24,634-es idővel szerezte meg az első rajtkockát, ez egyébként csaknem 1,7 másodperccel lassabb a tavalyi pole-időnél. (Fotó: Charly Lopez/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 5 /17 Az 50-es (és az 51-es) autónak az nyújthat vigaszt, hogy hosszú lesz a verseny. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Az 50-es (és az 51-es) autónak az nyújthat vigaszt, hogy hosszú lesz a verseny. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 6 /17 Az AF Corse színeiben induló, 83-as Ferrari a 12. lett. Robert Kubica rajongói ezt a sárga 499P-t figyeljék majd. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Az AF Corse színeiben induló, 83-as Ferrari a 12. lett. Robert Kubica rajongói ezt a sárga 499P-t figyeljék majd. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 7 /17 A Toyotát eközben az ág is húzza: Mike Conway sérülése miatt nemcsak versenyzőt kellett cserélni a 7-es autóban (korábbi pilótájuk, José María Lopez vette át a helyét), de Kobajasi hibája miatt csak a Hypercar-rajtrács végéről indulhat majd a Nyck de Vriesszel kiegészülő trió. (Fotó: Toyota Gazoo Racing) A Toyotát eközben az ág is húzza: Mike Conway sérülése miatt nemcsak versenyzőt kellett cserélni a 7-es autóban (korábbi pilótájuk, José María Lopez vette át a helyét), de Kobajasi hibája miatt csak a Hypercar-rajtrács végéről indulhat majd a Nyck de Vriesszel kiegészülő trió. (Fotó: Toyota Gazoo Racing) Fotó megosztása: 9 /17 A Team Jota Spából győztesen távozó, 12-es számú Porschéjét egy baleset után újjá kellett építeni, így Callum Ilott és Will Stevens kettőse hiába jutott tovább, pályára sem léphetett a Hyperpole-ban. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) A Team Jota Spából győztesen távozó, 12-es számú Porschéjét egy baleset után újjá kellett építeni, így Callum Ilott és Will Stevens kettőse hiába jutott tovább, pályára sem léphetett a Hyperpole-ban. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 10 /17 Szerdán még úgy tűnt, hogy a tempójával szól bele a nagyok dolgába a BMW, de végül egy balesettel keverte meg a kártyákat. (Fotó: Javier Jimenez/ DPPI/FIA WEC Media) Szerdán még úgy tűnt, hogy a tempójával szól bele a nagyok dolgába a BMW, de végül egy balesettel keverte meg a kártyákat. (Fotó: Javier Jimenez/ DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 11 /17 A 36-os számú Alpine, többek között Mick Schumacherrel a fedélzeten egy hajszállal csúszott le a Hyperpole-ról, míg a másik egység továbbjutott. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI) A 36-os számú Alpine, többek között Mick Schumacherrel a fedélzeten egy hajszállal csúszott le a Hyperpole-ról, míg a másik egység továbbjutott. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI) Fotó megosztása: 13 /17 Az LMP2-es mezőny éléről ez a lila Oreca-Gibson indulhat. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Az LMP2-es mezőny éléről ez a lila Oreca-Gibson indulhat. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 14 /17 Egy elsőséget a McLaren is bezsebelt, igaz, nem a királykategóriában, hanem az LMGT3-as mezőnyben. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Egy elsőséget a McLaren is bezsebelt, igaz, nem a királykategóriában, hanem az LMGT3-as mezőnyben. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 15 /17 A Team WRT 46-os BMW-je a mezőny sűrűjébe kerül Valentino Rossiékkal, ami a kategóriájukban a 12., összetettben pedig az 51. rajtkockát jelenti. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) A Team WRT 46-os BMW-je a mezőny sűrűjébe kerül Valentino Rossiékkal, ami a kategóriájukban a 12., összetettben pedig az 51. rajtkockát jelenti. (Fotó: Julien Delfosse/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: 17 /17 A java még hátravan, de egyelőre ennek a három egységnek van a legtöbb oka az örömre. (Fotó: Javier Jimenez/DPPI/FIA WEC Media) A java még hátravan, de egyelőre ennek a három egységnek van a legtöbb oka az örömre. (Fotó: Javier Jimenez/DPPI/FIA WEC Media) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Hyperpole-t addig vezető Sébastien Bourdais már nem tért vissza a pályára azt követően, hogy újra meglengették a zöld zászlókat, ami nemcsak márkatársának, Alex Lynn-nek, hanem a porschés Estrének adott esélyt arra, hogy megelőzze őt. Estre elsőségével a Cadillac egységei a második-harmadik helyre csúsztak vissza, de így is megelőzték a Ferrari 499P-ket, amik a negyedik-ötödik rajtkockát csípték el – ahhoz képest, hogy tavaly az időmérőt és a versenyt is megnyerte Le Mans-ban, ez visszaesésnek tekinthető a maranellói gyártó részéről.

Ennél is nagyobb meglepetés, hogy a 13,6 kilométeres Circuit de la Sarthe pályán korábban ötször győzedelmeskedő Toyota egyik autója sem jutott be a Hyperpole-ba. A 7-es számú GR010 Hybrid közel állt hozzá, ám a kvalifikáció szerdai felvonása azzal a piros zászlóval ért véget, amit kicsúszásával Kobajasi Kamui idézett elő – mivel a szabályok kimondják, hogy ilyenkor minden köridőt törölni kell, be kell érniük a 23. rajtkockával.

Az LMP2-es mezőnyben az AO by TF 14-es számú autója bizonyult a leggyorsabbnak, így az idei év után Le Mans-ból kategóriában Philipp Jeffrey Hyett, Louis Delétraz és Alex Quinn triója indulhat a pole-pozícióból. Az LMGT3-asok között az Inception Racing 70-es számú McLarenje, azaz a Brendan Iribe, Ollie Millroy és Frederik Schandor alkotta pilótahármas nyerte az időmérőt.

A Le Mans-i 24 órás magyar idő szerint szombat délután 16 órakor rajtol, a futamot az Eurosport csatornáin közvetítik élőben.