Fel van adva a lecke Michelisz Norbertnek, ha meg szeretné szerezni zsinórban a harmadik és pályafutása negyedik bajnoki címét. A mexikóvárosi Forma-1-es pályán, a helyi sorozattal karöltve rajtolt el a hétvégén a TCR-világsorozat 2025-ös szezonja, azonban az első hétvégén a Hyundai a World Tour-mezőny legvégén kullogott.

Nehéz kezdést vetítettek előre már a szabadedzések, amire az időmérő edzés csak ráerősített azzal, hogy Michelisz legjobb hyundaiosként is mindössze a 13. helyet csípte el: a Q1 végén csaknem 1,4 másodperccel kapott ki az elsőként továbbjutó Esteban Guerrieritől, míg a pole-időtől, amit szintén az argentin hondás futott meg, több mint két másodperccel maradt el.

Ugyanez a különbség maradt a hétvége folytatásában is. Michelisz, egyben a Hyundai szezonnyitó hétvégéjéből leginkább egyetlen pillanatot lehet kiemelni, ami elsősorban a 40 éves magyar versenyző elképesztő reflexeit dicséri. Az első futam első perceiben Ignacio Montenegro forgott meg előtte, viszont a betonfalról visszacsapódó Hondát még ha csak néhány centiméterrel is, de el tudta kerülni.

Más kérdés, hogy később a technika ördöge nehezítette meg Michelisz életét, aki így összetettben a 18., a WT-értékelésben pedig a 13. helyen látta meg a kockás zászlót. A másik két Elantrával Mikel Azconát és Néstor Girolamit valamivel előrébb, a 10. és a 11. pozícióban intették le.

A kontinensenként változó szabályoknak köszönhetően Azcona az élről vághatott neki a fordított rajtrácsos, második versenynek, ám a rajt után pillanatok alatt felfalták a spanyolt. A célegyenes végén már csak a hatodik helyen fordult el, majd meg is sérült az autója, miután az első kanyarkombinációban kapott hátulról egy lökést. Egészen a 16. helyig csúszott vissza, így közvetlenül Michelisz előtt fejezte be a félórás versenyt – ez idő alatt több mint egyperces lemaradást gyűjtöttek össze. A hyundaios trió harmadik tagjaként Girolami ismételten a 11. helyen gurult be a célba.

Nem alakult jobban a harmadik verseny sem, melyen Michelisz ugyan egy pozíciót javított, de így is az egyik mexikói versenyző mögött lett a tizenkettedik, közvetlenül Girolami előtt végezve. Azcona már az első körben balesetbe keveredett, így 3 körös hátrányban a 22. helyen fejezte be a hétvégét.

Több mint 80 pontos hátrányban a címvédő

Még az is csak sovány vigasz lehet a Hyundai számára, ha az első hétvége fiaskója a márkát legjobban sújtó büntetősúly-rendszer számlájára írható, ugyanis pontokban mérve már most tetemes Micheliszék lemaradása.

95 ponttal az időmérő mellett a második és a harmadik futamot is megnyerő Guerrieri áll az élen, három Lynk & Co-versenyzőt megelőzve, az élükön az első futamon győzedelmeskedő Thed Björkkel (83 pont), aki jelenleg 12 pontos lemaradással a második. A 2017-es világbajnokot Santiago Urrutia (69 pont), a kétszeres világkupagyőztes Yann Ehrlacher (60 pont), valamint a cuprás Aurélien Comte (60 pont) követi az első ötben.

Michelisz magyar idő szerint vasárnap reggel azt írta a Facebook-oldalán, hogy nem élvezte a mexikói hétvégét, ami ilyen formában leginkább a karakter formálásához tett hozzá. A bajnokság állására pillantva ugyanis az látható, hogy Girolami, Azcona és Michelisz a World Tour-értékelés utolsó három helyén állnak 16, 12, illetve 12 ponttal, vagyis az első hétvége után körülbelül 80 pontos különbségről beszélhetünk.

Már az első hétvége után másfél hónapos szünetre vonul a széria, ami június közepén, a szintén háromfutamos valenciai, majd egy héttel rá a kétfutamos monzai hétvégével folytatódik, magyar szempontból remélhetőleg egy versenyképesebb formában visszatérő Hyundaijal.