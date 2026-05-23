A Forma-1-es Kanadai Nagydíj sprintfutamán a mercedeses George Russellnek saját csapattársa, a bajnoki éllovas Kimi Antonelli, majd a címvédő Lando Norris támadásait is vissza kellett vernie. Az angol rajt-cél győzelmet aratott, de volt néhány húzós pillanat.

A top 3 nyilatkozatai:

George Russell, Mercedes (1.):

„Ütős futam volt, nem volt egyszerű ellépni a többiektől, úgy éreztem, itt eléggé könnyen ment a követés az előzési mód pedig rendesen rásegített a szélárnyékozásra. Jót csatáztunk Kimivel, örülök, hogy mindketten itt állhatunk a leintés után. Ami a saját formámat illeti, sosem kételkedtem magamban. A miami amolyan mumuspálya számomra, utána meg hosszabb szünet jött, így mindenki elkezdett mindenfélét beszélni, de én egyszerűen csak újra autóba akartam ülni, és kicsit olyan, mint ha most kezdődne az igazi szezon – hat forduló nyolc héten belül!”

Lando Norris, McLaren (2.):

„Jó verseny volt számomra, ahogy azt is élvezettel néztem, ahogy a srácok csatáztak előttem. Én meg aztán kihasználtam a lepattantót. A Mercedes gyors volt, Kimi hamar visszazárkózott rám, eléggé aggódtam is, de összességében jó móka volt ez egy nehéz pályán. Számunkra jó eredmény a mai.”

Kimi Antonelli, Mercedes (3.):

„Igen, valódi csata volt ez ma, mindhármunknak jó volt a tempója, nem volt egyszerű dolgunk. Próbáltam elkapni George-ot, de meg kell még nézni, mi történt, mert mellette voltam, aztán kitolt a pályáról. Ez van. A 8. kanyarban már én hibáztam, rendesen megpattant az autó, elfékeztem a kanyart, onnan már hátrányban voltam a futamon, de jó csata volt.”