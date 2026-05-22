369 igen, 126 nem szavazattal és 84 tartózkodással az Európai Parlament megállapodott abban, hogy a jogalkotási folyamat következő szakaszába lép, azaz felülvizsgálja a személygépkocsik időszakos közúti alkalmassági vizsgálatára vonatkozó követelményeket. A szabályok frissítésével kapcsolatos eredeti cél az volt, hogy a jelenlegi, még 2014-ben kialakított rendszert korszerűsítsék, figyelembe véve az autóipar technológiai fejlődését és a közlekedésbiztonsági kihívásokat. A javaslat a műszaki vizsgák, a közúti ellenőrzések és a járműadatok kezelésének átfogó megújítását irányozza elő.

Az egyik legfontosabb, sokakat érintő kérdés a műszaki vizsgák gyakorisága volt. A szakbizottság korábbi, a Vezess által is közölt állásfoglalása szerint nem változna az alapelv: a személyautókat továbbra is kétévente kell műszaki vizsgára vinni, nem pedig évente. Az európai parlamenti képviselők támogatják, hogy a járművezetőknek több lehetőségük legyen az autóik ellenőrzésére, de

megerősítették, ők nem támogatják a tíz évnél idősebb személygépkocsik és kisteherautók műszaki ellenőrzési intervallumainak kétévente egyszeriről évesre való lerövidítését.

A használt autók piacán a kilométeróra-csalások és -manipulációk elleni küzdelem érdekében az európai parlamenti képviselők támogatják az autójavító műhelyek számára előírt új követelményt, hogy rögzítsék a személygépkocsik és kisteherautók kilométeróra-állását, a gyártók számára pedig, hogy a csatlakoztatott járművekből származó adatokat egy nemzeti adatbázisba vigyék be. A kis- és középvállalkozások további munkájának elkerülése érdekében azonban csak akkor szeretnék, ha ez a követelmény akkor lépne életbe, ha a javítás több mint egy órát vesz igénybe.

Az EP-képviselők abban is egyetértenek, hogy a közúti ellenőrzések során a személygépkocsikat, motorkerékpárokat, furgonokat, teherautókat és buszokat szennyezőanyag-kibocsátásuk szempontjából kell szűrni, és a potenciálisan magas kibocsátású járműveket további műszaki ellenőrzésekre kell kötelezni.