Persze kezdő sofőrként a legtöbb magyar autós zsebében nem „csörög” több tízmillió forint, amit új autóra lehetne ellocsolni, így a lehető legszűkebb büdzséből kell megoldani a mobilitást.

A rongyosra járatott válaszokat mindenki ismeri: tömegtípus kell, lehetőleg nem túl régi, és megbízható szívó benzines motorral. Rengeteg, a célnak megfelelő alacsony fogyasztású városi kisautó érhető el ma a használt autók piacán, de miért legyünk mi az ikszedik arc, aki egy Honda Jazz volánja mögött gurul haza?

Igen, lehetne valami izgalmasabbat is választani, mi most erre teszünk kísérletet, de a józanság talaján maradva elkerüljük a középkategóriás prémiumtípusokat, amelyekkel hamar bele lehet futni egy-egy milliós javítási tételbe.

Fiat Panda 100HP – Az olasz meló

A Fiat Panda második generációja, vagyis a feltámasztott, retró hangulatú, 169-es kódjelű sorozat több szempontból is felfér a listára. A hórihorgas és köztudottan megbízható, 2003 utáni Panda sportváltozata rendesen fel tudja tüzelni a vezetőt, pedig csak 100 lóerős a hatgangos váltóval megtámogatott 1,4-es szívómotor. A gyorsulási ideje 9,5 mp százra, a végsebessége 185 km/óra.

Bár ezek a Pandák csak négyszemélyesek, de hátsó üléseik osztottan mozgathatók a csomagtér vagy a hátsó lábtér növelésére. Kezdő vezetőknek nagy segítség a visszagurulás-gátló, amellyel megakadályozható, hogy emelkedőn elindulva visszaguruljon az autó, amíg a vezető átlép a fékről a gázpedálra. Sokan kedvelik a 169-es FIAT Pandában a kormányrásegítést módosító, a volánt egy ujjal tekerhetővé tevő City funkciót, és a jól elérhető, magasra emelt váltókart.

A technika alapvetően egyszerű, erre az autóra nem nagy tétel egy kerékszett vagy bármilyen kopó-forgó alkatrész. Sajnos az 1,4-esek hajlamosak falni a motorolajat. Érdemes a gyár által ajánlott Seleniát használni, de ezzel is 1000-2000 kilométerenként utántöltést igényelhetnek.

Élménybomba angol stílussal

Ha fontos az autó egyedisége, stílusa, és úgy általában a kocsi hatása, megjelenése, de nincsenek millióid egy autóra, egy használt MINI One, Cooper vagy Cooper S jó megoldás. Közös az R50-R53-as MINI-ben a kiváló vezethetőség. A kormányzás precíz, a visszajelzései eszményiek, itt szinte megszámolhatod a volánon, hány darab kavicson gördülsz át. Az autó kiválóan irányítható, a sarkokba kitolt kerekekkel és az igényes, hátul is független futóművel bomba jól vezethető kiskocsi.

Az első generációs MINI-ben Chrysler-kooperációból származó, Brazíliában gyártott, 1598 köbcentis benzines motorokat találunk. A dízeleket inkább hanyagoljuk, a benzinesek közül 90 lóerős az 1,6-os One és 115, illetve a 85 kilowattot pontosabban kerekítve 116 lóerős az 1,6 literes Cooper, és 163 vagy 170 lóerős a szíjhajtású kompresszoros Cooper S, a váltás 2004-ben volt. A még sportosabb JCW, a John Cooper Works csúcsteljesítménye 211 vagy 218 lóerő.

A MINI annyiban lóg ki a sorból, hogy ez mégiscsak egy prémiummárka terméke, így minden téren vaskosabban nyomták meg a ceruzát, amikor a fenntartáshoz kapcsolódó árakat írták. A vételár, a belépési küszöb alacsony, ahogy a megjelenés is egyedibb.

Mégis japán kell? – Toyota Yaris 1.8 VVTi TS

A Toyota Yaris második generációjának van egy igazi rejtett fegyvere.

A TS verzióba akkora motor került, amilyet ma már két kategóriával feljebb se nagyon találunk. A 1,8 literes szívó- és kipufogóoldalon is változó szelepvezérlésű DOHC 16 szelepes blokk nem a veszettül pörgős verzió, de így is tisztességes darab 133 lóerővel.

A jó hír: ez nem egy túlhúzott turbós kisautó. A 2ZR-FE motorkódú 1,8-as szívó benzines alapvetően egyszerűbb és tartósabb konstrukció, mint sok hasonló korú sportos kisautó erőforrása.

Ezzel 9,3 másodperc alatt éri el a százat, végsebessége 194 km/h. Alapvetően könnyű, 1190 kilogrammos, tehát hasonlóan megy, mint a kis FIAT Panda, de valahogy felnőttesebb, csendesebb, kényelmesebb az összkép.

Ennek a kivitelnek a hasmagasságát 8 milliméterrel csökkentették, és áthangolt rugókat toltak alá, ettől pedig autópályán kissé pattogóssá vált a futása. A kanyarokban ugyan valamelyest életre kel, és a vékony, bőrbevonatú kormánykerék egészen tűrhetően közvetíti az útról érkező visszajelzéseket, de amint egy kicsit is jobban elkezdenénk hajszolni, rögtön közbeszól a „biztonság mindenekelőtt” elvű alulkormányzottság.

Mondhatni, ez a kínálat legstabilabb darabja, az előélet, a használat határozza meg az állapotát. Fenntartása a 17 colos kerékszett, a futómű- és fékalkatrészek miatt némileg magasabb, mint egy átlagos Yaris esetében, mégis talán ez a legjobb kompromisszum a mindennapi használhatóság és sportosság között.