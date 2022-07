Használt autó: menekülj a prémiumterméktől?

Ha fontos az autó egyedisége és stílusa, de nincsenek millióid rá, egy használt MINI One, Cooper vagy Cooper S jó megoldás lehet

Ha fontos az autó egyedisége és stílusa, de nincsenek millióid rá, egy használt MINI One, Cooper vagy Cooper S jó megoldás lehet

2 /38 Ha fontos az autó egyedisége és stílusa, de nincsenek millióid rá, egy használt MINI One, Cooper vagy Cooper S jó megoldás lehet

163, majd 170 lóerős a kompresszoros Cooper S. 8-10 literrel eljár százon, de 15-öt is lelhet tolni a torkán, ha szép napod van

163, majd 170 lóerős a kompresszoros Cooper S. 8-10 literrel eljár százon, de 15-öt is lelhet tolni a torkán, ha szép napod van

7 /38 163, majd 170 lóerős a kompresszoros Cooper S. 8-10 literrel eljár százon, de 15-öt is lelhet tolni a torkán, ha szép napod van

8 /38 MINI One és One D néven futott az alapmodell, ezeknek a teteje mindig a karosszériával megegyező színű, a Cooper S-hez volt fehér tetőfényezés is

MINI One és One D néven futott az alapmodell, ezeknek a teteje mindig a karosszériával megegyező színű, a Cooper S-hez volt fehér tetőfényezés is