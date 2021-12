Röviden – FIAT 500 2007-től (Tipo 312) Mi ez? 2007-ben bemutatott, Lengyelországban azóta is gyártott kisautó kétajtós karosszériával, elsőkerék-hajtással, széles motorkínálattal, a 169-es Panda technikájára. Modellfrissítés 2015 nyarán, ekkortól van fedeles kesztyűtartója. Melyik motorral? Érdemes az 1242 köbcentis benzinesnél maradni. Városon kívülre vagy ingázni jobb a hatfokozatú váltós 1,4-es szívómotor. Mibe kerül? 1,4 millió Ft körül indulnak a legolcsóbbak, árban egészen az új autókig ér a kínálat. 2,2-3,5 millió Ft között gazdag a választék. Mi van helyette? Elsősorban Opel Adam, 2006 utáni Renault Twingo vagy MINI többféle generációból. Kevésbé aranyos, de sokkal praktikusabb formában 169-es FIAT Panda, távolabbi értelemben stílusos kisautóként akár Alfa MiTo, Honda CR-Z, Hyundai Veloster, KIA Soul vagy Toyota iQ.

Általában öt-hétéves ritmusban a legtöbb autógyártó levált egy-egy típust, csak a könnyű haszonjárművek között jellemzőek ennél hosszabb modellciklusok. A FIAT viszont ma is gyártásban tartja a 2007 nyarán, az eredeti 500 érkezésének 50-ik évfordulóján bemutatott újkori 500-ast. Új modellként 2008-as Év Autójának megválasztott kiskocsi a továbbfejlesztések dacára kiöregedett, de stílusa nem kopott meg és vonzereje is a régi.

Bájos, agressziómentes, nagyon szerethető és vidám kisautó. 312 a gyári kódjele, olaszosan ez a Tipo 312. Megvalósulását segítette a Ford és a FIAT együttműködése, a Ka második generációját a FIAT gyártotta az 500 és a Panda közös technikájára 2008-tól

Használtautó-bemutatónkban egy hölgy elismerésre méltó állapotban lévő kabriója, helyesebben tetőkeretes kabriólimuzinja szerepel, amelyet egy középhaladó nepper bizonyára a „patika” szóval illetne. Érintetlensége annál is nagyobb érték, mert legtöbbször a budapesti darálóban és az agglomerációs forgalomban fut.

Gazdája nagyon sokféle autót használt, FIAT-ból volt 126p-je és Unója, járt farmotoros Škodával, BMW 525i-vel és nyújtott Toyota Hiace-szel is a vászontetős 500-as előtt, amiért teljes joggal rajong.

Ez egy 2016-os autó, tehát az inkább a technika leporolását, mint érdemi továbbfejlesztést hozó, 2015 nyári modellfrissítés után készült. Az 1,2-es kabrió igen szép kivitel, a 16-os gyári könnyűfém felniken fut, a vajszínű fényezés és a bordó vászontető a legszebb összeállítások egyike, pedig az 500-as FIAT-ból fantasztikus darabokat lehet konfigurálni.

Modelltörténet: FIAT 500, Tipo 312

Emlékszem, mennyire aggódtam, hogy a krónikus tőkehiányban és fejlesztési elmaradásban vergődő FIAT-nál mégsem lesz semmi a Trepiuno tanulmányból, de a Panda alapjaira végül megszülethetett az új 500-as. Az alvázszámában és típustábláján is 312-es kódjelet hordozó autó megvalósulását segítette a Ford és a FIAT együttműködése. A Ka második generációját a FIAT gyártotta az 500 és a Panda közös technikájára 2008-tól, így rentábilisabbá vált az 500-projekt.

2007 nyarán ott lehetettem a Tipo 312 világpremierjén Torinóban, amikor a torinói érsek áldásával, egész Olaszország rajongásával újjászületett az eredeti 500-ast zseniálisan megidéző kisautó. 30 olasz városban ünnepelték egyszerre az új 500 érkezését.

Annyira átütő volt a sikere és annyira jövedelmező lehetett a 169-es Panda technikáját sokkal magasabb árszinten recikláló kisautó, hogy a FIAT 2015 nyaráig várt a modellfrissítéssel. A ráncfelvarrás utáni autókat az eltérő első fényszórókról és a hátsó lámpa közepének fényezett betétjéről a legkönnyebb megismerni.

Milyen az élet a használt 500-as FIAT-tal?

Ki-beszálláskor érvényesül a két oldalajtós autók összes kellemetlensége, a nagy térigény az ajtónyitáshoz, hely híján a kényelmetlen bekúszás és kioldalgás az autóból illetve a tekergés hátrafelé a biztonsági övért.

Egyik sem a használt FIAT 500 egyedi baja, a többi kétajtós kiskocsival is ez a helyzet, viszont itt nem is választható ötajtós, mint a 107-Aygo-C1 trióból. De a FIAT-nál az 500 sosem önmagában ragyogott a szalonokban, ott volt mellette a praktikus, alapáron ötajtós Panda.

A műszeregység elsőre jól néz ki, de nehéz rajta kiigazodni, mit hol keress. Nagyobb gond, hogy az utastéri anyagok egy része elég gyorsan elhasználódik, legyen az a szép világos kormánybevonat vagy váltógomb. A rajongóknak ezek marginális apróságok, másoknak a silányság megtestesítői lehetnek.

Mindehhez a csomagtér apró, a fémtetősben 185 literes, a kabrióban a nyílása is nagyon kicsi. Idétlen az ülés és a kormánykerék egymáshoz viszonyított helyzete, magas embereknek nem az igazi az üléshelyzet. Az ülés magasságállítására a FIAT beérte a legsutább megoldással, csak az ülőlap hátulja mozog fel-le.

De van az a kisugárzás, amitől ezt mind hidegen hagy, és a FIAT 500 kisugárzása olyan erős, hogy rá tudsz könyökölni. Ennek az autónak varázsa van, derűt áraszt és a legködösebb télben is elűzi a depressziót.

Tulajdonosa is azt szereti benne a legjobban, hogy életvidám autó, pláne nyitható tetővel. Rossz hangulatban, szomorkás időben is talál valami huncutságot, ami jókedvre deríti, az autóval töltött évek során és sokat ér az az öröm, hogy az 500-ban mosolyognak rád a gyalogosok és az autósok is.

Vonzereje nagyrészt a formán alapul. A 2007-től gyártott FIAT 500 a Dodge Challengerrel együtt a legjobban sikerült retroautók egyike a Ford Thunderbirdtől az új Beetle-modelleken át a MINI-palettáig. A leggyakoribb, lemeztetős modell hossza 3544 mm, szélessége 1627 mm, magassága 1488 mm, amiből a 2300 mm-es tengelytáv ismeretében már érezhető, miért ilyen kicsi az utastér.

Motorkínálat

Ebben a cikkben az Abarth sportverziókkal nem foglalkozunk, mert ezeknek 140-190 lóerős turbómotorja és erőátvitele is más, mint a sima 500-é, amelynek motorkínálatában a két szívó benzines és a turbódízel a leggyakoribb használtan.

69 lóerő nem a világ, de ahogy ez az igazán régóta gyártott, 1242 köbcentis, hengerenként kétszelepes motor működik, abban benne van egy kicsi Itália örömeiből. Legalább akarja a menést, nyomatéka jól oszlik el és a négyhengeres felépítés örömeként elég finoman jár.

Lemeztetővel a 12,9 másodperces százra gyorsulás és a 160 km/órás végsebesség bőven jó ettől a 3000-es fordulatszámon 102 newtonmétert leadó motortól. A cikkhez fotózott használt FIAT 500c gazdája 6,2-6,3 liter/1100 km-es átlagfogyasztást mér, nagyrészt városban. A 35 literes tank erősen korlátozza a hatótávolságot.

Ebből a motorverzióból fut néhány gyárilag LPG-s változat is. Ha a gáztartály érvényességi idejéből még van több év, csapjatok le rájuk, mert autógázzal is ugyanúgy működnek, mint benzinnel, csak sokkal olcsóbban.

Ha 16-os kerék van a kinézett autón, akkor maradjon, de nem állnék át a 195/45 R16-os kerékszettre. Költségesebbé teszi a gumicserét és rontja a rugózási kényelmet, ezzel a kerékkel kicsit szárazon koppannak be az úthibák.

Hatfokozatú váltója miatt is érdekes az 1,4-es, 100 lóerejével sokkal jobb megoldás, ha nem városi autónak vesztek használt 500-as FIAT-ot és az M0 kaptatóin is jól jön az erőtöbblete a fővárosba ingázóknak.

Nagyrobogó-hangulata van a kéthengeres, 875 köbcentis TwinAir-turbómotornak, amelynek az új tesztautóban sem a fogyasztása, sem az ereje nem volt meggyőző. Használtan a 85-105 lóerős kéthengeres lényegesen több hibalehetőséget tartogat a benzines szívómotoroknál és a kettős tömegű lendkerék sem teszi vonzóbbá a 2010-től bevezetett motorokat.

Sok használt FIAT 500 fut dízelmotorral, akár 75, akár 95 lóerővel. Ezeknek a motoroknak nincs jó híre használtan, pedig a láncos vezérlésű, 16 szelepes négyhengeres egyáltalán nem rossz motor. De idős használt autóban akkor éri meg a szívó benzineseknél fokozottabb kockázatot, ha nagyon sokat jártok vele.

Mivel kényelmi korlátai miatt egy használt FIAT 500-as nem az igazi országjárásra, futárautóként pedig kis csomagtartója és szűk, gyorsan amortizálódó belső tere diszkvalifikálja, nem sok felhasználási módot tudok elképzelni, amivel valaki évente 20-25 ezer kilométert vagy többet tenne meg vele, hogy a használt dízelekkel előforduló kiadásokat visszahozza a fogyasztáskülönbségen, amikor a gázolaj stabilan drágább itthon a benzinnél. Euro 4-es normával a dízelek megússzák a részecskeszűrőt, de ezek gyors kitiltása a legvalószínűbb a fővárosból, ami a 2009 utáni, részecskeszűrős és Euro 5-ös dízelek fő aduja.

Motorverziók és átlagfogyasztás, használt FIAT 500 (Tipo 312)

1,2 8V (69 LE, benzin/LPG): 6,17/6,64

0,9 TwinAir (85 LE): 5,96

1,4 16V (100 LE): 6,91

0,9 TwinAir (105 LE): 6,40

Abarth 1,4 (135 LE): 7,63

Abarth 1,4 SS (160 LE): 7,89

1,3 Multijet (75 LE): 4,74

1,3 Multijet (95 LE): 4,79

Közúti átlagfogyasztás liter/100 km-ben. Forrás: Spritmonitor.de

Hibalehetőségek

Lengyelország és a FIAT kapcsolata nemcsak Polski FIAT 126p és a hátsókerekes, hátul laprugós, de tárcsafékes nagy Polskik idejében volt szoros. A Pandán kívül az 500-as is lengyel barátainknál készül, ahol ma is él az a szép keresztény szokás, hogy a családtagok számánál eggyel több emberre terítenek az ünnepi asztalnál, a betérő vándornak.

2007 óta 14 év telt el, az újkori FIAT 500-nak volt ideje megmutatni, mennyire megbízható vagy megbízhatatlan. Lassan másfél évtized alatt az derült ki, hogy nagyobbrészt stabilan működő autó, kevés gonddal. Rozsdavédelme korrekt, de nem több, a 8-10 év feletti autók alját és éleit nézzétek át, mert előfordulhat korrózió.

Ebben a kabrióban egyetlen műszaki gond fordult elő megvásárlása óta, a kuplungpedál-jeladó szorult cserére. A bajt a motorhibát jelző hibalámpa felvillanása jelezte, az autót karbantartó üllői márkaszerviz gyorsan orvosolta a gondot.

Aki ahhoz szokott, hogy például a Toyotánál 300 ezer Ft feletti tétel lehet egy elveszített kalaptartó vagy 248 000 Ft egy gyári első ablakemelő-kapcsoló a 2001-2005 közötti RAV4-hez, kellemesen meglepődik azon, hogy a FIAT márkaszervizekben másképp fog a ceruza. Ez a kuplungpedál-jeladó 2021 áprilisában a számla szerint 8759 forintba került, cseréje 5537 forintos kiadás volt.

Ha használt FIAT 500-ast kerestek, érdemes beérni az alapverzióval. Motorjai közül az 1,2 literes benzines nemcsak a legelterjedtebb, de hosszú távra a legjobb megoldás is, főleg, ha csak városban autóztok. Ennél a motornál a szívóoldalon a szelepvezérlést módosító vezérműkerék cseréje válhat szükségessé, de az okoskerék csereberéje nem általános.

A sokkal erősebb 1,4-es sem lesz pénztemető, de ezzel a motorral nagyobb az esély kifogni egy fokozott olajfogyasztású példányt. Ez is egy szíjas vezérlésű, kiforrott motor, kevés gonddal. Ezek közé tartozhat a hibás befecskendezésből fakadó dugattyúbaj, de ez igen ritka.

A láncos szelepmozgatású dízelekből a vezérműlánc rajtaütésszerű elszakadása inkább az első néhány évjáratot sújtotta, a ma még működő autók megúszhatták. Váltóhiba 200 000 km felett fordulhat elő, nem árt az olajcsere.

De efféle nagy, lerobbanást okozó váltóbajok vagy féltengelytörések nem jellemzők az 500-asra, inkább kisebb zűrökkel keseríti meg az életet. Ilyen a hajtáslánc tömítetlensége, ritkábban az ajtózárak, inkább a kilincsek hibája. Nézzétek meg, lógnak-e a súlyukkal a zsanérokat és a zárakat erősen terhelő oldalajtók!

Főleg a hátsó kerékcsapágyak elhasználódása lehet irritálóan gyors és a használt FIAT 500-asokat érinthetik kisebb elektromos bajok is, ideértve például a visszapillantóban lévő külsőhőmérséklet-jeladó vagy a hátsó ablaktörlő vezetékének hibáját. Nagyobb kiadást az elektromos kormányrásegítés meghibásodása okozhat.

Ha szövettetős FIAT 500-ast kerestek használtan, ellenőrizzétek a tető sima záródását, a mechanizmus zsírozottságát, ami sokat elmondhat arról, mennyire tartják szépen az autót. A tető összes állását próbáljátok ki, persze járó motorral az akkumulátor töltéséhez.

Használt FIAT 500 árak

Bár a FIAT 500 a reexport egyik bajnoka a magyarországi újautó-kereskedelemben, használtan elég sok jön befelé is nyugatról. Összességében a választék igen gazdag és a használt 500-as FIAT-ok árát jól megkérik.

11-13 éves benzineseket 160-200 ezer km körüli óraállással 1,3-1,4 millió forinttól kapni, de inkább 1,5 millió forintos a belépőárral számoljatok. Mivel az autó a mai napig gyártásban van, az árak egészen az újakig ívelnek. A használt FIAT 500-asok zöme a 2,2-3,5 milliós ársávban mozog.