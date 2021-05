Röviden – Ford Thunderbird, 2002 Mi ez? Egy 50 éven keresztül életben tartott modell tizenegyedik, utolsó generációja. Bár amerikai kiadás, európai, Jaguar technikára épül, stílusa viszont nagyot üt élőben Mit tud? Elhozni az amerikai krúzolós életérzést, amikor nem akarsz gyorsan menni, csak vezetés közben pihenni és kikapcsolódni, és tök jól nézel ki benne Mibe kerül? Nehéz meghatározni, a hazai piacon egy darabot árulnak 5,3 millió forintért, a nemzetközi piacon 11-33 000 euró (kb. 3,8-11 millió forint) között mindenféle akad. A jóért érdemes minimum 6-7 millió forintot előkészíteni Mi van helyette? Prémium vonalon mozogva ott a Mercedes-Benz SL, vagy a BMW 6-os, de van Ford Mustang és magasabb áron akár Maserati Spyder is, olcsóbban pedig a Chrysler Sebring

Tisztelet a kivételnek, de rengeteg modellnél tévedt el az amerikai autóipar dizájn terén valahol a 70-es években. Gondoljunk a Mustangra, és rájövünk, hogy a 70-es évek eleje és úgy a 90-es évek közepén belülre eső időszakból nehezen tudjuk felidézni a típus formáját. Pedig volt végig, akárcsak a Thunderbird, ami jellegzetes modellként indult 1955-ben, aztán sikerült teljesen jellegtelenné varázsolni a 70-es évek elején. Lehetne Buick, Lincoln, vagy bármilyen egyszerű Ford az, ami a kezdetekkor egy kétüléses krúzolós kabrióként született meg. Úgy is végezte, a tizenegyedik Thunderbirdöt elnézve ez az alma esett a legközelebb a fához, mégsem volt túl nagy sikere, pedig a forma bomba jól sikerült.

Eredetileg 1955-ben jelent meg a Ford Thunderbird, az 1999-ben bemutatott, 2002-ben gyártásba került utolsó széria annak a vonalaira utal

Menő lett a retró

Jó visszagondolni a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére. Beindult egy olyan retró láz, ami újra fellendítette a dizájnrészlegek munkáját. Kijött az új Beetle, az új MINI Cooper, a Ford Mustang megint Mustangnak látszott és, ha csak ezeket a modelleket nézzük, ugyanazt a formát csiszolgatják azóta is. Ebben a hullámban érkezett meg a Thunderbird is, amitől 1997-ben már el is búcsúzott volna a Ford, ha nem kerül piacra az új Beetle és ad ihletet a dizájnereknek arra, hogy a régi vonásokat újra fel merjék használni.

Jack Telnack, a Ford vezető dizájnere 1980-1997 között alaposan megreformálta a formavilágot, főleg aerodinamika terén. Egyik utolsó munkája volt a tizenegyedik Thunderbird, aminek a megrajzolásához betolt egy 1955-ös és egy 1957-es Thunderbirdöt a formatervező csapatának műhelyébe. Kiadta az utasítást, hogy simogassák, érezzék az autók vonásait, szívják magukba milyen volt a Thunderbird, amikor még jellegzetes volt. Úgy tűnik, hogy hatott is rájuk az érzelem, mert egy olyan autót rajzoltak, ami mellett ma sem lehet elmenni szó nélkül.

Ott állt a Ford kereskedés oldalában, amikor a friss hibrid Kugát mentem kipróbálni, de Shelby Mustangok és F-150 Raptorok árnyékában sem bújt el. A Thunderbird dizájnja pont annyira ütős, mint a 2005-ben bemutatott Mustangé. Eredeti, részletgazdag és kétségtelenül csábítóak a stílusos retró vonásai. Nagyrészt az 55-ös első generációra hajaz. Kerek lámpákat kapott mindkét végére, nagy króm maszkot az elejére és még a géptetőre is került egy nyílás, bár ma már a motor légszűrője nem ott kapja a levegőt.

Ahogy régen, úgy ezen a modellen is az első kerekek felett tetőzik az övvonal, onnan szépen lejt hátrafelé. Ilyen arányokat akkor már rég nem használtak, ettől is annyira különleges. Króm felnik, króm szélvédő keret, van csillogás rendesen, de ettől annyira csinos az egész. Meg a méreteitől, 4,7 méter hosszú, 1,8 széles és 1,3 magas, a tengelytávja meg 2,7 méter, szóval egyáltalán nem nagy autóról van szó. Hosszban a korabeli 6-os BMW például 10 centivel nyúlik tovább nála, szóval a hazai utakon is egészségesen használható méretű autó.

Két főnek

Ahogy azt eredetileg elindították, úgy készült el a tizenegyedik Thunderbird is, vagyis két üléssel. Teljesen európai méretekkel találkozunk, ebben az autóban nincs nagyobb túlzás, mint egy SL-ben, vagy egy 6-os BMW-ben. A könyöklő még keskenyebb is, mint azt gondolnánk, de mindent összevetve kényelmesen tágas a hely. Az ülések mögött kialakítottak egy tároló helyet kabátoknak, kisebb táskáknak és itt vannak a hifi rendszer hangszórói is. Csomagtere 190 literes, főleg a lapos fenék miatt, egy ilyen autóban nem is kell elférnie a sífelszerelésnek meg a pufi kabátnak, két fő nyaralós cucca meg bőven elfér.

Dizájn tekintetében mondhatjuk, hogy egyszerű a helyzet. A korabeli sajtónak épp ez volt vele az egyik nagy problémája, prémium áron adták, mégsem nyújtott többet egy középkategóriás autó minőségénél. Az anyagok persze messze nem rosszak és így 19 évesen is minden tökéletesen a helyén van, szóval a minőségérzetre bőven mondható, hogy jó. Puha műanyagok, szép szálcsiszolt és lakkozott alumínium betétek, igényes kezelőszervek vannak benne, összességében kellemes hely.

Kétzónás klíma, elektromos kormányállítás komfort kiszállás funkcióval és elektromos ülések is helyet kaptak. Utóbbinak csak az ülőlapja mozog gombnyomásra, a támla kézi állítású. A tető mozgatása is csak félig elektromos, kézzel kell reteszelni. Számos ponton élvezhetőek egy ilyen Thunderbirdben az amerikai igények. Az utastérnek megvan az a különös édeskés illata, amit számos korabeli amerikai autóban érezni. Gombbal nyitható a csomagtérfedél az ajtó belsejéről és magát a gombot lehet bezárni kulccsal, ha nyitott tetővel hagynánk a placcon az autót.

Különös, hogy a fényszórókapcsolás már ebben autóban is automata és még állítható is, mennyire legyen érzékeny, milyen korán kapcsoljon. Jól ülök a kormány mögött, kellemesen hátra lehet dőlni és élvezni a napsütést. Szél az van, mivel a szélvédő elég lapos és az oldalablakok is a fejtámla vonalában véget érnek, sapka ide már ajánlott. A nyitható helyett elérhető hozzá fix kemény is, hogy egész évben kellemesen lehessen használni a Thunderbirdöt. Annak a B oszlopára még egy kis kerek ablakot is vágtak, hogy teljes legyen a retró élmény. A ponyvatetőben üveg az ablak és óriási, így zárt tetővel sincs bezártságérzet.

Jaguarból van



Dizájnban nagyon is amerikai, benne ülni is megvan az élmény, a felépítésében viszont már kevésbé találni meg ezt a vonalat. Hátsókerék-hajtású platformra épült és V8-as szívó a motorja, ebből a tekintetből minden rendben, de az amerikai ízlésnek a Thunderbird már nagyon is európai. Ennek nem kéne hátránynak lennie, hiszen a hátsó futómű így legalább többlengőkaros és nem merevhidas, mint a korabeli Mustang.

Padlólemeze ugyanaz, mit amit a Lincoln LS, a Jaguat S-Type és a Jaguar XF első generációjánál használt a Ford. Ebben az időszakban ugyanis a Fordé volt a Jaguar Land Rover és a Thunderbirdhöz éppen jól jött a középkategóriás hosszmotoros platform. Motorja is a Jaguarból ismerős V8-as rövidebb lökettel 3,9 literes hengerűrtartalommal 252 lóerővel és 362 Nm nyomatékkal. 2004-ben egy kisebb frissítésen esett át a motor. Változó szelepvezérlést és elektromos folytószelepet kapott a teljesítményét pedig 280 lóerőre növelték. Automata váltója ötfokozatú és elég észrevétlenül teszi a dolgát, visszakapcsolása sem vészesen lassú, nem sportautó, nem is kell tudnia gyorsabbat.

Kevés probléma adódik a Thunderbird tulajdonosok szerint, egyik azonban jellemző. A gyújtótrafók hibája sok esetben fordult már elő, teljesítményvesztés, egyenetlen alapjárat és bizonytalan működés a hibajelenség. Miután ezek egyenként cserélhetőek és a gyári új ára is csak 23 000 forint körül mozog, nem jelent túl nagy kockázatot, a cseréje házilag is hamar kivitelezhető, ha tudjuk, melyik a rossz.

Alkatrészellátás Miután csak három évig gyártották és összesen 68 098 darab készült belőle, ezért a kisebb alkatrészellátóknál nem igazán találjuk meg a specifikus alkatrészeket. Szerencsére a Fordnál még szinte mindenből van készleten, így van hozzá új lökhárító 260 000-ért, lengőkarok 60 000-113 000 forint közötti árakon, attól függ, melyik tengelyhez kell. Féktárcsák 30 000-ért, fékbetétek 20 000-ért, stabilizátor pálcák 25 000-ért és rengeteg apró műanyag alkatrész is elérhető még hozzá egyenesen a Fordtól. Vízpumpa 61 000, szíjfeszítő a vezérléshez 30 000 forint értékben érhető el. Miután a legtöbb specifikus alkatrész, ami például kellhet a tetőhöz, vagy ablakkerethez, kárpitokhoz csak Amerikából rendelhető, az áruk függ az árfolyamtól. De megnyugtató, hogy még szinte minden beszerezhető hozzá, amire szükség lehet.

Lágyan ringatózni pihentető

Kicsit olyan a kiállása, mint egy Riva hajónak, már ez is előre vetíti, milyen lesz a Thunderbird vezetése. Stílusos egyébként, hogy Ford emblémával csak ajtónyitáskor találkozunk a küszöbön, a kormányon is csak a modell saját madaras emblémája figyel ránk. Épp ezért néz rá mindenki furcsán az utcán, kisrepülővel is leszállhatnánk az M3-as autópályán, akkor sem lassulna be jobban a forgalom, mint amikor kifordítom a Thunderbird csinos orrát a felhajtóra.

Váratlanul fordulékonynak tűnik, a hátsókerékhajtás jótékony hatása a kormányszögre mindig meglep. Nem a kanyarvadászat, sokkal inkább a méltóságteljes megérkezés és parkolás miatt jó ez a Thunderbirdben. Kormányzása amúgy is végtelenül könnyed, ez a tipikus egyujjas volán, nem kell ide több, közvetlenség meg pláne. Miután a tükrökbe nézve semmi nem látszik az autóból a vékonyodó far miatt, végtelenül könnyednek, légiesnek tűnik az egész.

Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy bármennyire tűnik habkönnyűnek, 1,7 tonna, ami egy kétüléses autóhoz képest nem kevés, de azért soknak sem mondanám, viszont amerikai fékek vannak alatta. Ez azt jelenti, hogy épp egy európai Ford Kugából átülve az első fékezésem a Thunderbirddel pontosan olyan, mint ahogy a szúnyog leszáll a tarkódra, totálisan észrevehetetlen ezért majdhogynem két lábbal ugrok rá a pedálra. Kicsit más világ ez, a lágy kormányzás mellé telitalpas fékezést igényel. Furcsa, de egy óra azért elég volt hozzászokni.

Motorja bár nem amerikai, azért mégiscsak V8. Szolid a kipufogóhang, kiforgatva viszont nagyonis hallani a motort. Húz is rendesen, ha kell, de itt igazán ritkán van rá szükség. Valahogy nem is akarok vele gyorsan menni, ami azért elég ritka eset, de ez tényleg olyan nyugalmat áraszt, hogy a 3,9-es V8 is csak tudat alatt jó, hogy ott van, egyébként ezzel az autóval inkább csak vitorláznék a szélben. Vezetni nem rossz, de nem az benne az élmény. Merevsége csekély, szinte látni, ahogy a szélvédőkeret néha ide-oda mozdul az úthibákon, de valljuk be, ennek sincs nagy lényege. Utazni, hömpölyögni, csak úgy menni bele a világba és a horizontra fekvő naplementébe, ahhoz tökéletes kiegészítő egy ilyen Thunderbird.

Amerikai életérzés európai háttérrel

Különös fogadtatása volt, nem véletlenül készült összesen három évig. Amerikának túl európai volt és nem elég minőségi az árához, Európának túl amerikai, pedig a technikai háttér épp nekünk kedvez. Még a műszeregységre is rákerült a metrikus sebességmérő skála és egyáltalán nem látom, mi szólna ellene az európai piacon. Fékrendszerén lenne mit fejleszteni azon túl pedig minden téren csak a stílust látni benne. Ami új korában negatívum volt, az ma inkább pozitív, miután a beltér 19 év alatt sem öregedett, nincs kopás a gombokon, az üléseken, szinte kétlem, hogy bármivel jobb lett volna a helyzet 2002-ben.

Kellőképpen modern ahhoz, hogy kényelmes legyen használni akár a mindennapokban is. Ritkasága miatt persze érdemes vigyázni rá, mert a karosszériaelemek utánpótlása okozhat fejtörést. Rozsdától nem kell félni, pláne, ha valamelyik nyugati parti államból származik az autó, és például a csomagtér fedele biztosan nem fog, mert műanyagból készült. Retrós külseje miatt igazán vonzó, mellé pedig csak kétüléses, vagyis rólad és legfeljebb még egyvalakiről szól. Semmi praktikum, semmi észszerűség, semmi downsizing, csak a kényelmes élmény, amit az utazásával okoz.