2021-ben, a Forma-1-es sprintfutamok bevezetésekor a három forduló egyike volt az Olasz Nagydíj, melyeken szombati, rövid versenyt is tartottak, de Monzában azóta nem ismételték ezt.

Az idei, 2026-os Olasz Nagydíj felvezető sajtóeseményén a szervezők közölték, hogy 2027-től újra két F1-es futamot tartanak majd náluk.

„Megszületett a megegyezés, a jövő évtől három évig sprintfutamot is rendezünk” – jelentette be az Olasz Autóklub elnöke, Geronimo La Russa Milánóban.

Az idei kiadással kapcsolatban elmondta, hogy már az összes jegyet eladták, méghozzá úgy, hogy új, ideiglenes lelátót is építenek a szeptember 4-6-i hétvégére.

A Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali szerint nagy siker lehet az idei monzai forduló.

„A Forma-1-ben a kultúra is kulcsszerepet játszik. Silverstone-ban óriási volt a látogatottság, remélem, Monzában is érvényesül ez. A jegyek már elfogytak, a Ferrari újra reflektorfényben van, és az ország képviseletében ott van a mezőnyben Kimi Antonelli is. Minden együtt van egy nagyszerű nagydíjhoz!”