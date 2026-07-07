Mind a Nemzetközi Automobil Szövetség, mint a Forma-1 vezetése egyetért abban, hogy a sportág jövőjét a V8-as motorok jelentik. A technika olcsóbb, egyszerűbb, a közönségnek pedig a várakozások szerint jobban tetszik majd. A jelenlegi turbó-hibrid korszak azonban még pár évet kihúz, a V8-asok érkezésére 2031-ben lehet számítani.

Az azonban nem mindegy, mik a pontos részletek. Ezekről osztott meg a minap Mohammed bin Szulajm FIA-elnök néhány infót, egészen pontosan arról, miken is gondolkoznak. Két dolog is felmerült, melyek abszolút a két évtizeddel ezelőtti F1-et idézik. Az egyik a menet közbeni tankolás kérdése volt.

A Forma-1-es autókat utoljára 2009-ben tankolták méretes csövekkel bokszkiállások során, és elsősorban biztonsági okok miatt vezették ki ezt a megoldást. Visszatérésének létjogosultsága az, hogy kitűzték célul a jövő F1-es autójának jelentős tömegcsökkentését – ha pedig nem kell az egész versenytávra elvinni minden üzemanyagot, az máris komoly kilókat eredményez mínuszban. “Természetesen, ha végig akarja az ember futni a versenyt [tankolás nélkül – a szerk.], akkor nagyobb tankra van szüksége, vagy meg kell állni. Ezt fogjuk megvizsgálni” – mondta az FIA-elnök a The Race-nek, hozzátéve, a biztonsági aggályok miatt nem aggódnak.

A másik elhangzó érdekesség a gyártók befolyásának visszaszorítására vonatkozott. Ezt úgy érnék el, hogy garantálnák egy független motorbeszállító jelenlétét, akihez az ügyfélcsapatok erőforrásért fordulhatnak. “Nem fogja kontrollálni A csapat B csapatot, akinek motorokat szállít” – forgalmazott bin Szulajm. Ilyet utoljára az F1 még a Cosworth motorgyártóval látott, ők 2013-ban szállítottak éppen V8-asokat a Marussia-istállónak.