Rövid idő alatt az autósok poklává vált egy rövid útszakasz a Németország nyugati részén fekvő Ludwigshafen városa mellett. Az L523-as jelzésű úton alapesetben 100 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, ám februárban ezt 50-re csökkentették azok után, hogy télen több helyen is szétfagyott a 2*2 sávos aszfaltcsík.

A kátyúk betömése azonban úgy tűnik, nem volt égetően sürgető, ugyanis ennek csak a napokban, július 4-én álltak neki. Az út kezelői helyett azonban megjelentek a rendőrök a helyszínen, akik felállították a sebességmérőket, és elkezdtek vadászni. Többszöri ellenőrzésük alatt gyakorlatilag mindig volt kapás, az elmúlt öt hónapban összesen 9299 gyorshajtót fogtak. Volt persze, akit 128 km/órával mértek be, de ennél az esetnél el tudjuk képzelni, hogy a legtöbben csak megszokásból közlekedtek – gyorsabban, mint amit az új szabályok megengedtek.

Az odafigyelés hiánya azonban 632 sofőrnél megbosszulhatja magát, ugyanis ők egyenesen elveszthetik jogosítványukat. Ehhez Németországban elég akár 26-30 km/órával átlépni a megengedett sebességet lakott területen kívül: ha egy éven belül valakit kétszer elkapnak így, az egy hónapig nem vezethet. 31-50 km/órás túllépésnél azonnal ugrik a vezetői engedély egy hónapra, a +51-60 km/órás zónában 2 hónapra veszik el a jogsit, efölött pedig háromra.