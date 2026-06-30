Ha az ember külföldre is jár autóval, valahol biztosan tart attól, hogy megbüntetik, még akkor is, ha a lehető legszabályosabban próbál közlekedni. Ezek a büntetések ráadásul gyakran hetekkel később érkeznek meg, mint amikor valójában vétettünk a közlekedési szabályok ellen, nem olyan villámtempóban, 1-2 napon belül, mint például itthon a gyorshajtások után. Sőt, olykor egészen komoly kerülőúton jönnek meg a külföldi bírságok, melyek gyanúra adnak okot.

Ami a késői érkezést illeti, hamarosan az eddigieknél is extrémebb esetekkel is találkozhatnak a magyar autósok. Németországban ugyanis július elsejétől új szabály lép életbe:

háromról hat hónapra nő a bírságok kiszabásának határideje.

Magyarán szólva ha egy közlekedő gyorsan hajt, átmegy a piroson, telefonozik vezetés közben, nem tartja be a követési távolságot vagy éppen szabálytalanul parkol még most a nyáron, akkor az is előfordulhat, hogy télen kapja meg érte a büntetését.

A szabályváltozás célja alapvetően nem az, hogy a külföldiekkel kitoljanak, hanem sokkal inkább az, hogy minden vétkezőt megregulázzanak. A hatóságok így nagyobb rugalmasságot kapnak, több időt arra, hogy az összes esetet feldolgozzák, írja az Auto Motor und Sport. Hozzáteszik, a rendelkezéssel meg is akadályozzák, hogy az eljárások pusztán az idő múlása miatt megszűnjenek, elévüljenek.