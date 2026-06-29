A lengyel rendőrség egy autós fedélzeti kamerájának felvételei, valamint a helyi térfigyelő hálózat képei alapján azonosította azt a sofőrt, aki komplett ámokfutást rendezett egy Hyundai i30 volánja mögött.

A nyomozás során kiderült: a volánnál egy mindössze 19 éves fiatalember ült, aki csupán idén januárban szerezte meg a vezetői engedélyét. Halmozta a büntetőpontokat, és gyorsan kivégezte a jogosítványát: nem elég, hogy közvetlenül egy gyalogátkelőhelyen és egy útkereszteződésben kezdett előzésbe, de mindeközben lazán átlépte a kettős záróvonalat, és a forgalomtól elzárt területen is áthajtott.

A hatóságok nem finomkodtak, amikor a számlát kellett benyújtani az életveszélyes manőversorozatért. A bizonyítási eljárás lezárulta után a tinédzser egy 2550 zlotyis (jelenlegi árfolyamon nagyságrendileg 235 ezer forintos) pénzbírságot kapott a nyakába.

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Ami viszont ennél is sokkal fájdalmasabb: a hajmeresztő akcióval 31 büntetőpontot is bezsebelt. Bár a lengyel pontrendszer némileg eltér a hazaitól, az arányokat jól mutatja, hogy a kezdő vezetők maximális kerete ott 20 pont – vagyis emberünk néhány másodperc alatt sikeresen lett autóvezetőből a helyi buszjáratok utasa.

Az eset tökéletesen rávilágít a modern közlekedés egyik legfontosabb alapszabályára: a fedélzeti kamerák és a fejlett térfigyelő rendszerek miatt ma már szinte lehetetlen megúszni egy ilyen kirívó szabálysértést. A meggondolatlan, agresszív vezetés nemcsak a sofőr pénztárcáját üríti ki, de – ahogy a hatóságok is figyelmeztetnek – mások életét és testi épségét is közvetlen veszélybe sodorja. Egy zebránál történő előzésnél pedig tényleg csak a vakszerencsén múlik, hogy ne történjen tragédia.