Miután idén tavasszal tragikus baleset történt egy Hyundai Palisade (a márka Európában nem forgalmazott, három üléssoros szabadidőjármű zászlóshajója) fedélzetén, más autógyártóknak is eszébe jutott, hogy ellenőrizzék, akadályba ütközve leállítja-e a vezérlés a harmadik sori ülések elektromos mozgatását.

A Cadillacnél kedvezőtlen eredményeket kaptak: a lehajtott pozícióban lévő, 15-18 kg-os dobozzal terhelt üléstámlák akadálytalanul emelkedtek fel utazó pozícióba, a csomagtartó belső felének préselve a ballasztot. Az ülés olyan erővel szorította a hátfalhoz a dobozt, hogy azt csak az ülés kézi elmozdítását követően lehetett kiszabadítani.

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Ennek hatására a General Motors a Vistiq összes eddig eladott példányát – közel 14500 darabot – visszahívta. A problémára valószínűleg egy ahhoz hasonló ellenállás-kapcsolót fognak kidolgozni és beszerelni, mint ami megakadályozza, hogy a motoros ablak kárt okozzon a becsípődő ujjakban, de ez időbe telik. Addig is, a biztonság kedvéért átmenetileg kiiktatják a motoros mozgató mechanizmust – feltételezésünk szerint ez azt jelenti, hogy az ügyfél kívánsága szerint vagy lehajtva, vagy felemelve rögzítik fix állapotban a harmadik sori üléseket.

A Cadillac Vistiq egy 522 cm hosszú, 309 cm tengelytávú, tisztán elektromos szabadidőjármű. Két villanymotorja együtt 624 LE csúcsteljesítményre és 880 Nm maximális forgatónyomatékra képes. Az összkerékhajtású autó annak ellenére 3,7 mp alatt gyorsul 0-ról 96 km/órára, hogy menetkész tömege (leginkább a hatalmas, 102 kWh-s akku miatt) irdatlan 2870 kg. A hatótávolság 480 km, bár ez az észak-amerikai EPA norma szerint értendő; a mifelénk szokásos WLTP-be átszámolva 561 kilométernek felel meg.