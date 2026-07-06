Két cserélhető akkus villanyrobogó ‒ az EM1 e: és a hazánkban is forgalmazott CUV e: ‒ után a legnagyobb fába is belevágta elektromos fejszéjét a Honda, és megépítette első villanymotoros nagymotorját. A WN7 fejlesztésekor a Honda bevallása szerint nem a belső égésű erőforrások leváltására törekedett, hanem egy alternatívát kívánt teremteni, amely teljesen más érzékszervi ingereket (illetve azok hiányát) társít a motorozáshoz. A megszokott, sőt, megkövetelt mechanikus zajok elmaradnak, cserébe a gázreakciót lineárisabbnak ígéri a Honda.

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Műszakilag is más kihívásokat támasztott a mérnökökkel szemben a konstrukció, az akkumulátor még az itt alkalmazott, viszonylag csekély, 9,3 kWh kapacitás mellett is olyan koncentrált tömeget jelentett, amelynek elhelyezése alapvetően befolyásolta a jármű egyensúlyát, vezethetőségét, kezességét.

A passzív (tehát menetszél-) hűtésű Li-ion-egység a hivatalos mérési ciklus szerint 140 kilométeres hatótávolságot tesz lehetővé, tölteni az elektromos autóknál megszokott módon, illetve infrastruktúráról lehet, a csatlakozót az üzemanyagtartály helyére építették be. A 400 V-os akkumulátor normál háztartási csatlakozóról 5,5 óra alatt tölthető fel (0‒100%), fali töltőbox használata esetén ez 2,4 órára rövidíthető, a nyilvános töltőpontokról pedig 30 perc elegendő a 20‒80%-os töltéshez.

A vízhűtésű villanymotor legnagyobb teljesítménye 50 kW, azaz 68 lóerő, maximális forgatónyomatéka tekintélyes 100 Nm. A villanymotor legmagasabb fordulatszáma 4500/perc. A homologizált tartós csúcsteljesítmény mindössze 18 kW, azaz 24,5 lóerő, ami az A2 jogosítványkategóriába sorolja be a WN7-est. A szekunder hajtás fogasszíjas.

A motor álló helyzetből 3,9 másodperc alatt teszi meg az első 50 métert, 0-ról 100 km/órára 4,6 másodpercig tart a gyorsulás. A tartós csúcssebesség 127 km/óra, de rövid ideig 129 km/órára is képes.

Létezik egy 11 kW-ra fojtott, A1-es jogsival vezethető változat is. Ez az elindulástól számított 5,0 mp alatt tesz meg 50 métert, hatótávolsága 153 km, tartós végsebessége 120 km/óra.

A hajtáslánc négy üzemmódban működtethető, a szokásos normál, sport és takarékos mellett van egy esős időjárásra optimalizált beállítás is. A regeneratív fékhatás négy fokozatban állítható, beleértve a teljes kikapcsolást is.

Az üreges elemekből, illetve nyitott szelvényekből felépülő váz teherviselő elemként alkalmazza az akkumulátorházat. Az ülésmagasság 80 cm, a menetkész tömeg 217 kg. A felfüggesztést a Showa, a fékeket a Nissin szállítja, az upside-down villák 43 mm átmérőjűek, hátul egykarú lengővillát találunk, a rugóút mindkét tengelyen 120 mm. Elöl dupla féktárcsát kapott a WN7, az ABS külön szabályozást kapott ívmeneti fékezésre. Az azonos méretű, 17 colos kerekek vadonatúj dizájnt kaptak, a gumiméret elöl 120-as, hátul 150-es.

A kezdőkre optimalizált teljesítményszinthez igazodva elektronikus támogató üzemmódok teszi barátságossá a WN7 vezetését: ilyen az SSLA sebességhatároló rendszer, amelyben három sebességhatárt tárolhat el a pilóta, illetve a séta üzemmód, amely a lépésben történő manőverezést teszi lehetővé előre, illetve hátra. Szintén szabályozható a lassítás mértéke. Vészfékezéskor automatikusan működésbe lépnek a vészvillogók.

A műszeregység egy 5 colos, színes TFT kijelző, amely a Honda telefonos alkalmazása jóvoltából navigációs funkciót is kínál, a telefon töltésére vagy külső GPS használatára UBS-C aljzatot kapunk.

A Honda NW7 induló magyarországi ára 5 799 000 Ft. A klasszikus japán négyesből a Yamaha és a Suzuki nem gyárt elektromos nagymotort, a Kawasaki kettőt is, de ezek 9 kW csúcsteljesítményű, 135 kg körüli menetkész tömegű, 90 km/óra végsebességű és nem utolsósorban épp csak 3 millió forint fölött induló, alsóbb kategóriás járművek. Az amerikai Zero Motorcycles formátumában hasonló SR/F típusa épp ellenkezőleg: hasonló menetkész tömeg mellett 112 LE csúcsteljesítményt, 200 km/óra végsebességet kínál, valamivel 9,6 millió forint alatti áron. A Harley-Davidson által fejlesztett, de önálló márkaként működő LiveWire elvileg kapható, de a HD-importőr weboldalán nincs róla információ. És akkor ott van még a rengeteg kínai elektromos motorkerékpár, amelyek tengerében a jelen cikk keretein belül nincs lehetőségünk elmerülni.