Egy férfi február 14-én reggel a győri Szent István úton közlekedett Aston Martinjával, amelynek első ülésén várandós élettársát szállította utasként. Egy piros lámpa után hirtelen gyorsított, amelynek eredményeként elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetről itt látható videó.

Az ügyészség szerint az Aston Martin 93 km/h-s sebességgel átsodródott a szemközti forgalmi sávokba, majd megperdülve felcsapódott a járdára, ahol nagy sebességgel oszlopoknak, egy jelzőtáblának és a mellette álló, 76 éves nőnek ütközött. A baleset következtében az idős nő a helyszínen meghalt. A balesetben megsérült a sofőr és az élettársa is, mindketten nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Az ügyészség két év letöltendő fogházat és négy év vezetéstől eltiltást indítványozott arra az esetre, ha a 34 éves férfi lemond a tárgyalásról. A férfi a tettet beismeri ugyan, de a vád egyes állításait vitatja, például azt, hogy jelentősen túllépte volna a megengedett sebességet, így az ügyben tárgyalás lesz.

A vádirat ismertetése során egyébként az is kiderült, hogy a tragikus gázolás napján, néhány órával azelőtt a férfi már végrehajtott egy szabálytalan kikanyarodást, amiért később 76 ezer forintra bírságolták. Az pedig egy rendőrségi közleményből derült ki nemrég, hogy miután a jogosítványát elvették, és emiatt elektromos rollerrel ment haza anyósától Győr egyik külvárosából, a rollerrel is balesetet szenvedett.

A Telexnek elmondta: egy most is látható, nagy dilatáció keresztezte az útját, amit a szürkületben akkor nem vett észre. Viselt bukósisakot, és nem is ment gyorsan, de így is összetörte az arcát, állkapcsa leszakadt, és három műtéten esett át. A fémlemezeket még nem vették ki az arccsontjából, gyógyulása várhatóan fél évig tart.