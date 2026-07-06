A vasárnapi Brit Nagydíjon a Ferrari 1131. Forma-1-es hétvégéjén indult, Charles Leclerc silverstone-i sikere pedig a Scuderia 250. futamgyőzelmét hozta – az alakulat így versenyeinek több mint ötödén (22,1%) nyert.

Ilyen sikerhez természetesen idő, pénz, műszaki tudás, szenvedély is kellett, de olyan versenyzők is, akik képesk voltak az 1. helyen a célba juttatni az autót.

A Ferrarinál összesen 41 versenyző tudott legalább egy F1-es nagydíjat nyerni, alábbi galériánkban legeredményesebbeket szedtük össze – a terjedelem kedvéért azok szerepelnek a képgyűjteményben, akik legalább 4 versenyen győztek a vörös autóval – kattints, indul a sztárparádé!

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A fenti társaság összesen 206 futamgyőzelemért “felel”, de mögöttük is akadnak még nagy nevek, például 1958, 1961, 1979, illetve 1992 világbajnoka, Mike Hawthorne, Phil Hill, Jody Scheckter és Nigel Mansell, és 1-1 ferraris győzelemmel találjuk például az F1 legelső világbajnokát, Giuseppe Farinát, 1978 győztesét, Mario Andrettit, és minden idők legeredményesebb pilótáját, Lewis Hamiltont is.

A vasárnapi jubileumi győzelem alkalmából a Ferrari egyébként az összes győztesét egy képre varázsolta, íme: