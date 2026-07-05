A ferraris Charles Leclerc nyerte a 2026-os Forma-1-es Brit Nagydíjat a mercedeses George Russell és a ferraris Lewis Hamilton előtt. Csak Leclerc futama volt tiszta: Russell lassú defektet kapott, Hamiltont büntették, az élről rajtoló Andrea Kimi Antonelli pedig pontot sem szerzett a Mercedesszel.

A silverstone-i 52 körös verseny rajtjára a mezőny egytől egyig közepes gumikat választott.

A rajt

…előtt már problémái voltak Fernando Alonsónak, az Aston Martin megállt a pályán. A spanyol azonban életet tudott lehelni autójába, így nem kellett új felvezető kört elrendelni, a veterán a bokszba hajtott.

Mindkét Ferrari megelőzte a rajtnál Andrea Kimi Antonelli Mercedesét, Charles Leclerc vezetett Lewis Hamilton előtt. Antonellinek George Russell ellen is védekeznie kellett de kibekkelte a csapattárs támadását. Hátul Oliver Bearman (Haas) és Alexander Albon (Williams) akadtak össze, és Oscar Piastri (McLaren) is sérült autóra panaszkodott – neki első szárnyat kellett cserélni. A Bearman-Albon eset miatt utóbbi 10 másodperces büntetést kapott, Alonso pedig a mezőny után tudott menni.

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Antonelli megtorpanása nem tartott sokáig, az olasz a második körben már a Ferrarikra ragadt, miközben a Red Bull párosa Isack Hadjar vezetésével Russellt támadta. Ez a harmadik körben változott, mert Max Verstappen átlépte csapattársát.

Az élen álló trió pár kör után viszonylag együtt mozogva elkezdett ellépni Russelltől, aki szintén le tudta szakítani a Red Bullokat. Rájuk Lando Norris jelentett veszélyt a McLarennel, mögötte pedig jókora hézaggal következtek a Racing Bulls-versenyzők.

Büntetés Hamiltonnak

Hamilton versenye hamar riasztó fordulatot vett azzal, hogy 5 másodperces büntetést kapott azért, mert idő előtt megmozdult a rajtnál. A 8. körben érkező szankció idején a brit már bő 2 másodperccel csapattársa mögött volt, és feltartotta Antonellit. A hézag Leclerc örömére körről körre hízott, egészen a 11. körig, amikor Antonelli meg nem előzte Hamiltont. 4 másodperc volt ekkor az első két versenyző közt a különbség.

Antonelli az előzés után eleinte nem kezdte el lefaragni lemaradását, sőt, csak nőtt neki, miközben Hamiltont sem tudta leszakítani. Egyedül akkor volt a Mercedes versenyzője, amikor Hamiltont megelőzve még támadómódban volt autója, több felhasználható energiával. A 15. kör körül látszott csak, hogy az olasz gyorsul, de így is csak stagnált 4,5 másodperces hátránya Leclerc mögött – Hamiltont azonban legalább leszakította.

A másik Mercedesben ülő Russell sem villantott combos tempót, melyet jól bizonyított, hogy Verstappen a 17. körben megelőzte őt. A holland a kör végén kiállt a bokszba kereket cserélni, ezzel el is döntötte a taktikai dominót az élmezőnyben. A dominósor Hadjar kiállásával dőlt tovább, a többiek nem nagyon léptek az egyébként viszonylag korai cserékre.

A Mercedesnél azért lehetett látni, hogy készülnek valamire. Leclerc-re elkezdett visszazárkózni Antonelli, körönként 2-4 tizedmásodpercet hozva 3,5 másodperc alá csökkent a bajnoki éllovas hátránya, miközben Hamilton már több mint 5 másodperccel lemaradt az olasz mögött.

A 22. körben egy rövid virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, egy esernyőt/kis napernyőt fújt pályára a szél. A VSC-fázist az élmezőnyből senki sem tudta kihasználni, annyira gyorsan jött és ment.

A kerékcserék

…istenigazából a 24. körtől indultak meg az élmezőnyben, Hamilton és Russell egyszerre váltottak kemény gumikra. Hamilton a büntetése letöltése után sem sokkal tért vissza Russell mögé. A páros Verstappen mögé került a pályán, de hat körrel frissebbek voltak abroncsaik.

Leclerc az élről a 25. kör végén vágódott ki kereket cserélni, így Antonelli vette át a vezetést a pályán. Az olasz eddigre már 2,5 másodpercre csökkentette hátrányát, kopott gumikon a pályán maradva azonban újra Leclerc hozott rajta.

Verstappen, Russell és Hamilton között hamar elkezdett kialakulni a csata a gumicserék után. A trió tagjai a 28. körtől kezdve egy másodpercen belül voltak egymáshoz képest. A 30. körben egy oda-vissza csere volt Russell és Hamilton közt, Verstappen így egy rövidet szusszanhatott. A pengeváltást egy újabb követte a 31. körben.

Taktikai csavar a Mercedesnél?

Norris 29. körös gumicseréje után felmerült az is, hogy Antonelli elnyújthatja közepes gumis etapját, és a többiekkel ellentétben nem kemény, hanem lágy gumikat rakathat fel autójára a futam végére.

Közben Russell rossz hírt kapott: jobb hátsó lassú defekt sújtja Mercedesét. Tempóján ez nem látszott, de a 34. kör végén a brit kénytelen volt kiállni egy második kerékcserére. Verstappent így már Hamilton ostorozta, Russell pedig visszaesett a hetedik helyre, Hadjar mögé – igaz, a franciát hamar átlépte a hazai pilóta.

Egy körrel később Antonelli is megejtette első kerékcseréjét. A Mercedes végül nem kockáztatott, kemény Pirelliket kapott Antonelli. Hátránya bő 7 másodperc volt Leclerc mögött 16 körrel a leintés előtt, de tíz körrel frissebb gumijai voltak. Ez meg is látszott a köridőkön: első tiszta körén az olasz 1,7 másodpercet hozott Antonelli Leclerc-en.

A Ferrari szempontjából ez nem nézett ki jól, az azonban igen, hogy Hamilton meg tudta előzni Verstappent és feljött a harmadik helyre.

Újabb VSC

…ezúttal Nico Hülkenberg miatt, akinek rossz helyen állt meg Audija. Az alkalmat többen is kihasználták, hogy kisebb időveszteséggel cseréljenek kereket, például Verstappen és Norris is az élmezőnyben. A 39. körben újrainduló futamon Leclerc, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Russell, Norris, Hadjar, Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) volt a pontszerzők sorrendje.

Amikor úgy nézett ki, hogy Antonelli a restart után végre utoléri Leclerc Ferrariját, a Mercedes lelassult! Az olasz a bokszba hajtott, új gumikat és első szárnyat is kapott a 42. körben. Leclerc így simán vezetett, 20 másodperccel Hamilton és 28 másodperccel Verstappen előtt. Antonelli visszatért a pályára, de a Mercedese nem akart rendesen kanyarodni, kifejezetten lassan körözött a pilóta, előzgették a többiek.

Antonelli a 44. körben újra a bokszba hajtott, ekkorra már meglett, hogy mi az az elem, ami eltörhetett a Mercedesen. A kocsi ettől sem lett jobb, de próbált az egy pontot érő 10. helybe panaszkodni a bajnoki éllovas. Mindez nehezen ment neki, ráadásul az ide-oda kóválygó pilótát pályaelhagyásért 5 másodpercre meg is büntették.

Verstappen elszáll!

Az 52 körös futam 48. körében a Red Bull hollandja a harmadik helyről csúszott ki. A versenygép nem tört, de a sóderágyba ragadt autó miatt pályára küldték a biztonsági autót. Az adódó kerékcsere-lehetőséget ki tudta használni Leclerc és Hamilton, de Russell a pályán maradva megelőzte Hamiltont. A hétszeres világbajnoknál ráadásul felmerült, hogy sárga zászló alatt szabálytalankodhatott – ebből a leintésig nem lett ügy.

A verseny végül nem indult újra, biztonsági autó mögött ért véget a Brit Nagydíj. Leclerc a 2024-es Amerikai Nagydíj után nyert újra, Russell és Hamilton előtt. Norris lett a negyedik, mögötte Hadjar, Lawson, Lindblad és Bortoleto futott be. Antonellit végül a 9. helyen intették le, de 5 másodperces pályaelhagyós büntetése miatt, a két Alpine, Franco Colapinto és Pierre Gasly vihette haza az utolsó pontokat.

A bajnokságok állása

A nullázó Antonellire Russell és Hamilton is sokat közeledett, lényegében háromesélyes lett ismét a 2026-os Forma-1-es szezon.

Antonelli – 179 p Russell – 154 p Hamilton – 147 p Leclerc – 108 p Norris – 97 p Piastri – 82 p

Mercedes – 333 p Ferrari – 255 p McLaren – 179 p Red Bull – 128 p Alpine – 60 p Racing Bulls – 59 p

A 2026-os Forma-1-es szezon két hét múlva Belgiumban folytatódik.