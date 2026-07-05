A szombati első futam után vasárnap a második versennyel folytatódott a program. A pole‑pozícióból Nikita Bedrin várhatta a lámpák kialvását, mellőle Deagen Fairclough rajtolt, míg Molnár Martin a harmadik helyet foglalhatta el, csapattársa, Abbi Pulling mellől indulva.

A magyar tehetség a rajtnál simán megtartotta a harmadik helyet. Az igazán nagy dráma azonban csak ezután következett, mert Fairclough autója megadta magát. Így a tavalyi bronzérmes az idén már harmadszor esett ki műszaki hiba miatt. Molnár Martin ezzel feljött a második, Maxim Rehm pedig a harmadik helyre.

Az újraindításra 18 perccel a futam vége előtt került sor, az élmezőny pedig minden dráma nélkül visszavette a versenytempót. Nem sokkal később ismét leintették a mezőnyt és megjelent a pályán a biztonsági autó. A zöld zászló után Bedrin megtartotta a vezetést, Martin nem tudta használni a DRS‑t, Rehm viszont igen, és a kilencedik kör elején kifékezte csapattársát, átvéve ezzel a második helyet.

Néhány kanyarral később azonban Martin derekas küzdelemben visszaelőzte őt, rögtön ezután a német versenyzővel is kibabrált a technika, az autója ugyanis lelassult, Rehm végül a célegyenes végén kiszállt a küzdelemből és leparkolta az autót a védőfal mögé.

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Az élen Bedrin eddigre már több mint 3 másodperccel vezetett, Martin nyakára pedig megérkezett Lucas Fluxá, aki azonban nem volt képes olyan tempóra, mint a magyar versenyző, így fokozatosan leszakadt. Martin ellenben elindult Bedrin után és körről-körre csökkentette a távolságot. Végül csak hajszállal több, mint 2 másodperccel az összetett éllovasa mögött szelte át a célvonalat és szerezte meg első dobogós helyezését hazai pályán, amely összességében a negyedik top3-as eredménye a brit F3-ban.

A verseny elején nem volt acélos a tempónk, de a hajrában nagyon jól alakult, úgyhogy el tudtam kezdeni közeledni Bedrinre. A harmadik futamra kielemezzük, hogy a mostani verseny elején mi nem stimmelt. Ezúton is köszönöm a magyar drukkerek támogatását, már a rajt előtt is nagyon sok energiát adtak, utána pedig elképesztő volt látni az örömüket. Örökre emlékezni fogok ezekre a pillanatokra” – jegyezte meg Molnár Martin a futam után.

A hétvége harmadik, egyben utolsó futamát 18 óra 10 perctől rendezik a Hungaroringen, a fordított rajtrácsos lebonyolításnak köszönhetően Martin a 10. rajtkockából várhatja a lámpák kialvását.