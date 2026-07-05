Veszélyes anyagot szállító kamionnal ütközött szombaton egy személyautó – számolt be az esetről a112Press hírügynökség. A Ford márkájú gépjármű Körmend felől Szombathely irányába tartott a 86-os főúton.

Az autó eddig tisztázatlan okokból áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő, horvát rendszámú, szén-dioxidot szállító kamionnal. Az ütközés következtében felrepülő lökhárító darabok megrongáltak egy cseh, illetve egy magyar rendszámú személyautót is. Az egyik szélvédőjét megrepesztette egy nagyobb méretű törmelék.

A balesetben a Ford vezetője és utasa, valamint a kamion sofőrje is megsérült. Szerencsére azonban egyikük sem szenvedett súlyos sérülést. A helyszínen a szombathelyi tűzoltók és a vasvári katasztrófavédők segítettek a roncsok eltakarításában. Az ütközés következtében a félpótkocsin lévő tartály nem rongálódott meg.

A helyszínelés és a műszaki mentés is teljes útzár mellett zajlott, emiatt el kellett terelni a forgalmat. A terelésnek köszönhetően a szomszédos Ják községre időszakosan nagy forgalom zúdult. A fedélzeti kamerás felvételeken jól látható, hogy bár a kamion vezetőjének minimális ideje volt reagálni a sávjába áttérő Fordra, de mivel enyhén jobbra húzta a kormányt, így talán sikerült elkerülni a teljes, frontális ütközést, amely minden bizonnyal a Ford vezetőjének súlyos sérüléséhez vezetett volna.