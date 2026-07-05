A sofőrök különös közlekedési rituáléjáról az idén 100 éves David Attenborough valószínűleg hosszabban is tudna mesélni, de most érjétek be azzal, ahogy egy hazai egyenruhás hölgy meséli el nekünk, mik a hétköznapi autósok legfőbb jellemzői.

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És itt felmerül egy visszatérő kérdés: megbüntet a rendőr, ha villogok a többi autósnak a traffipax miatt?

Mivel a törvény kimondja, hogy „tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát”, a rendőrség korábbi válaszából kiderült, hogy

ha a villogás a közlekedés hatósági ellenőrzését nem akadályozza vagy zavarja, illetve az ellenőrzés eredményét nem befolyásolja, akkor nincs gond. Vagyis a villogás ebből a szempontból megengedett, de vajon más szabályt sem szeg meg ezzel az autós?

A rendőrség szerint a villogás a KRESZ szerint akkor jogsértő, ha azzal a többi autóst elvakítják, ha a rendőr ilyet tapasztal, akkor egyedileg szabhat ki bírságot.