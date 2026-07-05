Az elmúlt években nyaranta szinte jellemző trendé vált a sűrű forgalom az M7-esen a Balaton felé péntekenként, illetve szombat reggelenként. A pihenésből visszatérők pedig általában vasárnap délutánonként szembesülhetnek a megnövekedett forgalommal.

A nyári hétvégéken megnövekvő forgalom miatt gyakrabban fordulnak elő balesetek. A legtöbb esetet a fáradtság, a figyelmetlenség és a sebességtúllépés okozza. A forgalmi dugók és a kánikula miatti fáradtság tovább növelheti a balesetveszélyt.

A Magyar Rendőrség éppen ezért fontos figyelmeztetést tett közzé azok számára, akik vasárnap kívánnak vissza térni a Balatonról a fővárosba, vagy annak vonzáskörzetébe.

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A kockázat csökkentése érdekében érdemes betartani több jótanácsot is. A legfontosabb megelőző lépések a teljesség igénye nélkül: mindig pihenj meg hosszabb út előtt, ne ülj volán mögé kialvatlanul! Vezetés közben tarts legalább két másodperces követési távolságot és rossz látási, vagy csúszós útviszonyok között növeld a követési távolságot!

Emellett kerüld a vezetés közbeni okostelefonhasználatot, mert pár másodperces figyelemkimaradás jelentősen megnövelheti a reakcióidőt. Ellenőrizd a guminyomást indulás előtt, és ha teheted, időzítsd az indulást a csúcsidőszakok elkerülésére!

Tudatos tervezéssel és a közlekedési szabályok követésével nemcsak saját utazásunkat tesszük biztonságosabbá, hanem hozzájárulunk ahhoz is, hogy mások hazatérése nyugodt és balesetmentes legyen.