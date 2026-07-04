A Salgótarjáni Rendőrkapitányság rendőrei baleset-megelőzési célzattal sebességellenőrzést tartottak a járás területén. A június végén lebonyolított, éjszakába nyúló ellenőrzésen összesen 12 gyorshajtót mértek be, akik közigazgatási bírságra és büntetőpontokra számíthatnak – adta hírül a Police.hu.

Közöttük volt egy, a Magyar Posta flottájába tartozó Ford Transit típusú furgon is, amely a megengedett 50 km/órás sebesség helyett 83 km/órával hasított. Ez 1,66 szoros sebességtúllépés és több okból is veszélyes. Ilyen sebesség mellett a fékút nagyjából duplájára nőhet, ami azért aggályos, mert lakott területen gyalogosokkal, kerékpárosokkal és más egyéb váratlan helyzetekkel is számolni kell. Egy esetleges baleset esetén pedig az ütközési energia 83 km/órás tempó esetén több mint 2,7-szer akkora, mint 50 km/órás sebességnél.

„Mindenki tudja és tapasztalja, hogy a hosszan tartó, a megszokottnál melegebb időjárás hátrányosan befolyásolja a járművezetési képességeket. A nagy melegben fáradtabbnak érezzük magunkat, romlik a figyelmünk, a döntéshozatali képességünk, lassul a reakcióidőnk, emellett ingerlékenyebbé is válhatunk. Ennek ellenére még mindig sokan választják a megengedettnél nagyobb sebességet, pedig köztudott, hogy a gyorshajtás továbbra is a személyi sérüléssel járó közúti balesetek egyik leggyakoribb oka” – emlékeztetett a rendőrség a salgótarjáni járásban bemért gyorshajtókkal kapcsolatban.

Nem ez az első idén, hogy posta autót kapnak gyorshajtáson. Május végén Nógrád Vármegyében kétszer is lekaptak egy zöld VW Transportert.