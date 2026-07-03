Az ANABI ( a zárolt javak gondnokságának országos ügynöksége, egy olyan hivatali kör része, mint az itthon frissen indult Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal) oldalán megjelent hirdetmény szerint az autót a jövő hónap 30-án bocsátják ismét licitre. A kikiáltási ár 84 097 lej, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 5,7 millió forintnak felel meg.

Ennyiért kínálnak egy 2020-as Audi Q3-ast, méghozzá a jobban felszerelt fajtából. A csomag része a LED-fényszóró, a könnyűfém felni, a fűthető ülés, a digitális műszeregység és a központi érintőképernyős infotainment rendszer is. A kényelmet a kétzónás automata klíma, valamint a műbőr-szövet kombinációjú kárpitozás teszi teljessé.

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A lemezek alatt a jól ismert, megbízható technika dolgozik: egy kétliteres, 150 lóerős TDI dízelmotor, amelyet egy hétfokozatú, duplakuplungos automata váltóval (S tronic) párosítottak. Persze ennyi pénzért nem egy szalonautót tolnak ki a garázsból, az értékbecslő alapos listát készített a Q3-as esztétikai hibáiról és sérüléseiről. A feljegyzések szerint a karosszérián bőven akad tennivaló, szinte minden elem karcos, húzásnyomok, lekopott fényezés jellemzi a külsőt.

Ezen felül az ANABI hivatalos közleménye a CarVertical adataira is hivatkozik, amely szerint az autónál korábban regisztráltak egy káreseményt. Ennek a becsült javítási költsége 6 000 és 14 000 lej, azaz nagyjából 480 ezer és 1,12 millió forint közé tehető.

Bár akad rajta kozmetikázni való, egy ilyen paraméterekkel rendelkező, 2020-as prémium SUV 5,7 millió forintos indulóáron még a javítási költségekkel együtt is kifejezetten olcsó. Ebből az évjáratból a legolcsóbb darabok sem érhetők el hétmillió forint alatt, a kínálat pedig egészen a 10 millió forintos értékig tart.