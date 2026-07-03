Mindössze 11 ezredmásodperc döntött a Forma-1-es Brit Nagydíj sprintidőmérőjén az első helyről. Végül a ferraris Lewis Hamilton a szabadedzés-elsőség után a téttel bíró eseményt is behúzta, megelőzve a mercedeses Andrea Kimi Antonellit. A helyosztót követően Naomi Schiffnek mondta el gondolatait a hétszeres világbajnok.

“Ez tetszik, imádom ezt a helyet, a közönséget. Nem tudom kifejezni, hogy még mindig mekkora álom ez nekem. Jónak érződött ma az autó, köszönhetően mindenkinek a gyárban, akik nyomják tovább. Apróságokat hoztunk ide, minden hétvégére készülünk valamivel. Mindenki a maximumot hozza” – fogalmazott a brit. “Nagyon hálás vagyok, hogy megszereztem a pole-t. Elég gyors voltam minden szakaszban, de így is csak 10 ezred volt [a különbség], szóval nagyon közel voltunk. Megérdemli ezt a csapat, nagy-nagy köszönet mindenkinek!”

“A Mercedes és a Red Bull előtt vagyunk, ők nagyon erősek, fantasztikusak egész évben. De a csapatom nem lassít, nyomják tovább, és erre büszke vagyok. Nem lesz mindig ez a helyzet, de nem számítottunk arra Silverstone-ba érkezve, hogy az első sorért fogunk versenyezni, remek meglepetés ez.”

De mi a helyzet hosszabb távon? Erre is válaszolt Hamilton. “Szerintem jó volt a [verseny]tempónk, egy rövidke megtankolt körözést csináltunk a szabadedzésen, nem volt sok idő. Az autó viszont jónak érződött, úgyhogy azt gondolom, jó versenyünk lesz holnap. Nem is emlékszem, mikor indultam utoljára itt az első sorból. Nem lesz egyszerű, amikor ilyen srácok követnek és közel lesznek az extra teljesítménnyel, de megpróbálom a legjobbam nyújtani, hogy magam mögött tartsam őket.”