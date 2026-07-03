Általában a család legerősebb tagjaira marad, hogy egy nyári strandolás, fürdőzés alkalmával levegőt juttassanak a felfújható játékokba, adott esetben a kerti gyerekmedencébe. Amíg csak kisebb dolgokról van szó, például egy strandlabdáról, addig még a tüdő is elég lehet, ám egy komolyabb gumimatraccal már a lábnap is pótolható, még a legjobb lábpumpákkal is.

Aki rest, az nem fél bevetni egy kompresszort sem, ezzel kapcsolatban várjuk, mikor hajt be valaki egy benzinkútra, hogy az ottani pumpával fújja fel a vízi kiegészítőket. Volt viszont valaki, aki az autóját, mint gázadásra levegőt fújó eszközt vetette be arra, hogy felfújja a gyerekek medencéjét.

A fenti videóban is látható azért, hogy a kialakítás hagy némi kívánnivalót maga után. Az alany, a Suzuki Swift kipufogócsöve ugyan egész jól áll ahhoz, hogy valamiféle csövet lehessen rákötni, melynek a másik vége passzol a medencébe. A passzentos csatlakozásról azonban nem vagyunk meggyőződve, így pedig nehéz túlnyomásos teret kialakítani. Nem is tűnik túl hatékonynak az eljárás: a műszerfalról leolvasható, hogy időnként 5000-es fordulatszámig felpörgették a motort. Ez pedig akárhonnan is nézzük, benzinigényes dolog.

A medencetöltés ilyen formáját tartósnak sem lehet nevezni, hiszen a meleg kipufogógáz térfogata nagyobb, mint a külső levegőé. Ha a medence falaiban lévő levegő visszahűl, össze fog esni, így lehet újrafújni az egészet. Ráadásul az sem biztos, hogy a gázban lévő korom és más melléktermékek jót tesznek a vékony, fóliaszerű anyagnak hosszú távon.

Azt láttad, hogy mások autóval fűtötték a medence vizét?