Amikor a Dodge bemutatta az új Chargert, a vezetőség nagy tétekben fogadott arra, hogy az “elektromos izom” majd simán meggyőzi a benzingőzhöz szokott, sokat látott rajongótábort. A valóság azonban arculcsapásként érte őket: a vevők szó szerint megrohamozták a kereskedéseket az egy évvel később érkező benzines változatért, miközben az akkumulátoros Daytona EV eladásai drámai mértékben beszakadtak.

A különbség nem is lehetne élesebb. 2026 első félévében a Dodge összesen 4 583 benzines Chargert értékesített, ami masszív, 181 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakában átadott 1 630 darabhoz képest. Ha csak a második negyedévet nézzük, a helyzet még durvább: az eladások 404 százalékkal lőttek ki, 578 autóról 2 911-re!

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Eközben a Charger Daytona EV – amely a 2027-es modellévre ráadásul egy jókora áremelést is kap a nyakába – határozott tempóban halad a lejtőn lefelé. A Dodge az év első hat hónapjában mindössze 534 elektromos Chargert tudott rásózni a vevőkre, ami 88 százalékos zuhanás a 2025-ös 4 299 darabhoz képest. A második negyedév hasonlóan siralmas képet fest: mindössze 294 villany-izomautó talált gazdára a tavalyi 2 352-vel szemben, ami újabb 88 százalékos beszakadást jelent.

Ezek a benzines sikerek azért is különösen figyelemre méltóak, mert a vásárlók egyelőre nem is azt a motort kapják, amelyre a legtöbben igazán vágynak. A jelenlegi Charger kizárólag a Stellantis duplaturbós “Hurricane” sorhatosával érhető el, kétféle teljesítményszinten. Bár a blokk műszakilag tényleg lenyűgöző, a megrögzött Dodge-hívek gyomra sosem vette be igazán, hogy a legendás Hemi V8-at hat hengerrel próbálják helyettesíteni.

Szerencséjükre a márka meghallotta a morgolódást, és már hivatalosan is megerősítették: a V8-as visszatér! A vállalat nemrég elárulta, hogy a kompresszoros Hellcat újra helyet kap a Charger kínálatában. Várhatóan a “Hurricane” modellek fölé pozicionált, igazi zászlóshajóként érkezik majd, amit egy hatalmas, Superbird-stílusú hátsó szárnnyal is megvadítanak. Ha a hathengeres változat már most ekkora fölénnyel veri az elektromost, őrület lesz látni, mi történik a kasszáknál, amikor a vevők újra megrendelhetik az üvöltő Hemivel szerelt gépet.