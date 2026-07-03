Amikor Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, a régió autóipara szinte máról holnapra omlott össze. A BMW azon sok márka egyike volt, amely azonnali hatállyal leállította a helyi gyártást és az értékesítést.

A kalinyingrádi Avtotor üzem dolgozói – ahol addig a hazai piacra szánt BMW-k készültek – hirtelen munka és jövőkép nélkül maradtak, viszont a nyakukon maradt egy tekintélyes mennyiségű gyári alkatrészhalmaz. Úgy tűnik, néhányan úgy döntöttek, hogy ha már ott van, autót építenek belőle.

Tavaly 145 ilyen “feketén” összerakott autót adtak el, és a sztoriban még csak nem is ez a legfurcsább. A Kommerszant orosz napilap által kiásott adatok szerint az ilyen BMW-k eladásai 2025-ben éves szinten közel megháromszorozódtak. Vagyis a kereslet úgy pörög, hogy közben Németországból már évek óta nem érkezett egyetlen csavar sem, a szalagról leguruló autók pedig egyre inkább furcsa öszvérekké válnak.

A RFE/RL jelentése szerint a nem hivatalos járművek először 2025 márciusában bukkantak fel az utakon. Az autók friss forgalomba helyezéssel, de a 2022-es évet megelőző konfigurációval kerülnek az orosz utakra.

Ahogy az eredeti gyári készletek fogynak, az orosz források szerint a gyártásba egyre több helyi, utángyártott alkatrész szivárog be. A kábelkötegeket, gumicsöveket, különböző tömítéseket és a fényezett karosszériaelemeket már Oroszországban “okosítják” hozzá az autókhoz.

A BMW hivatalosan, nyilvánosan és a lehető leghatározottabban elhatárolódik az egész sztoritól. Carolin Bachmann, a BMW Group szóvivője egyértelműsítette: “Az ezen jogosulatlanul összeszerelt járművek megvásárlásával és használatával kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében minden érintett felet, beleértve a hatóságokat, a kereskedőket és a potenciális ügyfeleket is tájékoztattuk a körülményekről.” Érthető az elhatárolódás: a bajor központnak fogalma sincs arról, hogy ezek az autók egyáltalán biztonságosak-e.

A beszámolók és az orosz kereskedői oldalak szerint a “kalóz-BMW-k” alapverzióinak ára valahol 11,9 és 12,9 millió rubel között indul – ez a jelenlegi árfolyamon körülbelül 47,5 – 51,5 millió forintnak felel meg. Az egyik hivatalosnak tűnő értékesítési oldalon egyenesen 13,6 millió rubel, azaz durván 53,1 millió forint a belépő szint.

A kereslet mégis brutális. Az orosz piacon a fizetőképes réteg láthatóan hajlandó lenyelni ezt a békát, mert a “kalóz-BMW” még így is milliókkal, sőt tízmilliókkal olcsóbb, mint a szürkeimportból, harmadik országon keresztül behozott, igazi luxusautók.

Hogy meddig tarthat a készlet? Bár a 2022-es alkatrészek fogynak, egy logisztikai szakértő rávilágított a matekra: “Ha a gyár a háború előtt havi 1000 autót ontott magából, most pedig csak 50-et, akkor a 2022 előtti, mindössze háromhavi raktárkészlet is elég lehet akár öt évre.”

Az pedig biztos, hogy Kína tárt karokkal várja az együttműködést, ha az átcímkézett Ladákhoz szinte minden technológiát átadtak, akkor egy ilyen gyártási kapacitást sem fognak parlagon hagyni.