Idén kétszázadik alkalommal rendezik meg a Cowes Week-et, a világ legrégebben futó vitorlás versenyét. Ez azonban csak egy a számtalan rangos regatta közül, amelyeket a Sir Henry Royce nyári rezidenciájának helyet adó West Wittering falucska közelében, a dél-angliai partok mentén rendeznek.

Szintén nincs innen messze Goodwood, ahol július második hétvégéjén a világ egyik legismertebb autós találkozóját tartják, logikus tehát, hogy itt tartja majd annak az egyetlen példányban gyártott, nyújtott tengelytávú Phantom szedánnak a nyilvános premierjét a Rolls-Royce, amelyet azért digitális formában már most megmutattak a világnak.

15 fotó

A Phantom Regatta színvilága a környező vizeket idézi – a fényképeken is átjön az a szikrázóan kék Regatta Blue fényezés, amely a karosszériát borítja. A küszöböknél és a hátsó lökhárító alsó felén a hajótestet idéző fehér felületeket találunk. A 22 colos keréktárcsák csillogó fém felületéről a versenyhajók polírozott acél csörlőire asszociálhatunk.

Az utastérben is a mélykék (tenger) és a fehér (vitorlázat) párosa fogad. Elöl és hátul eltérő színű a bőrkárpitozás, ugyanez a duotone kivitel érvényesül a kormánykeréken, valamint az ülések és az ajtópanelek szegésén és díszítő öltésein. A RR-logó tengerkék hímzésű.

A fabetéteknél kétféle fát társítottak, a hátsó üléssori kisasztalkák intarziája a hajófedélzeteket idézi, előállításuk 120 munkaórát vett igénybe. A pallók közötti fugázás valójában szintén fabetét, csak hajszálvékony (2 mm-es.)

A műszerfal utas előtti felületét kézzel festett alkotás borítja. A Vízfesték (Watercolour) névre keresztelt munkát speciális festékanyagokkal, kifejezetten ide kidolgozott technikával valósították meg, hosszasan kísérletezve, hogy minél pontosabban visszaadja a tenger hullámzását.

A csillagfényes tetőkárpit innen sem hiányzik, de az égbolt helyett a tenger örvénylését jelenítik meg a fénypontok. A hatást hasonló módon kivitelezett ajtók erősítik.

Ami első pillantásra nem látszik: az elforgatható szellőzőrostélyok rejtett felületére földrajzi koordinátákat gravíroztak: az egyikre a Goodwood-i birtokét, a másikra pedig a Rolls-Royce cégközpontjáét.

A 2017 óta gyártott Rolls-Royce Phantom kétféle karosszériával elérhető: az alapmodell 5762 mm hosszú, tengelytávja 3552 mm, a nyújtott változat 22 centiméterrel hosszabb. A 6,75 literes V12-es motor legnagyobb teljesítménye 571 LE, a maximális forgatónyomaték 900 Nm. A nyújtott tengelytávú variáns 5,4 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, végsebessége 250 km/óra.