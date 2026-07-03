Jól teljesített a magyar újautó piac 2026-ban eddig. A kivonásoktól (külföldre tovább értékesített új autók) megtisztított piac mértéke is tíz százalék feletti bővülést mutat. A növekedést elsősorban a vállalati beszerzések élénkülése, valamint a lakossági kereslet fokozatos erősödése támogatta. A második negyedév (38 446 darab, +15,8%) az elsőnél (36 459 darab, +10,8%) is dinamikusabban teljesített, ami a piac erősödő lendületére utal ‒ áll a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) közleményében.

Különösen jól alakult június, amikor 15 096 új személyautót helyeztek forgalomba, ami 31,1 százalékos bővülést jelentett éves összevetésben, míg a kivonások utáni nettó piacváltozás 26,7 százalék volt.

A január–júniusi időszakban összesen 74 905 új személyautó került forgalomba Magyarországon ‒ 13,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában ‒, a kivonások utáni nettó piac pedig 62 122 darabra, 10,1 százalékkal bővült.

Az elektromos autók szegmensében továbbra is kiemelkedő növekedés tapasztalható. Júniusban 1561 tisztán elektromos személyautót helyeztek forgalomba, ami 19,4 százalékos emelkedést jelentett az előző év azonos hónapjához képest. Az első félévben összesen 7498 elektromos személyautó került forgalomba, ami 43,7 százalékos növekedést jelent.