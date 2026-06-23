Az első öt hónapban 950 521 új, akkumulátoros elektromos autót (BEV) regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük 20 százalék lett, jóval nagyobb az egy évvel korábbi 15,3 százaléknál.

A hibrid (HEV) autók részesedése 35,1 százalékról 37,8 százalékra emelkedett. Eközben a benzines autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5 százalékról 22,4 százalékra esett vissza, a dízeleké pedig 9,5 százalékról 7,6 százalékra zsugorodott.

Az ACEA adatai szerint Magyarországon az idei első öt hónapban 49 469 új autót hoztak forgalomba, 8,9 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. A BEV-autók eladása 51,8 százalékkal 5936-ra nőtt.