A növekedést elsősorban a vállalati beszerzések élénkülése, valamint a lakossági kereslet fokozatos erősödése támogatta – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE). Összesítésük szerint a január-áprilisi időszakban összesen 48 291 új személyautó került forgalomba Magyarországon. Áprilisban 11 832 új autót helyeztek forgalomba, ami 9,7 százalékos bővülés éves összevetésben, míg a kivonások utáni nettó piacváltozás 11,4 százalék volt.

A kategóriák között továbbra is az SUV-k dominálnak. Az első négy hónap alapján a kompakt SUV szegmens vezeti a piacot 14 606 darabos forgalomba helyezéssel, és 30,25 százalékos részesedéssel, amelyet a kis SUV kategória követ 11 516 darabbal és 23,85 százalékos piaci aránnyal.

Harmadik helyen az alsó-középkategória áll 6016 darabbal és 12,46 százalékos részesedéssel, míg a D-SUV modellek 10,95 százalékot képviselnek. Az ötödik legnépszerűbb kategória a kisautó szegmens lett 5,53 százalékos piaci részesedéssel.

Az elektromos autóknál továbbra is kiemelkedő növekedés tapasztalható. Áprilisban 1420 tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, ami 101,7 százalékos emelkedést jelentett az előző év azonos hónapjához képest. A kumulált adatok alapján az első négy hónapban összesen 6180 elektromos személyautó került forgalomba, ami 48,4 százalékos növekedés. A bővülés hátterében továbbra is az állami támogatások, a vállalati flottavásárlások és az egyre szélesebb modellkínálat áll.

Áprilisban 994 plug-in hibridet helyeztek forgalomba, ami 74,1 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben, míg a kumulált növekedés elérte a 95,6 százalékot. Az első négy hónap során összesen 3403 plug-in hibrid személyautó került forgalomba Magyarországon.