Egyesek szeretik, mások ki nem állhatják az újautó-illatot, lehet, hogy az utóbbiak járnak jó úton, ugyanis a jellegzetes szagot potenciálisan mérgező vegyületek adják. Az ADAC német autóklub tudományos igényességgel vizsgálta meg, kell-e félnünk a kipárolgásoktól.

Az újautó-szag fő eleme a műanyagokból, kárpitokból, ragasztókból párolgó formaldehid, melyet a hétköznapi ember leginkább tartósítószerként ismerhet régebbről – 2007 óta az EU-ban már nem használható ilyen célra –, a vegyület szem- és felső légúti irritációt okozhat, sőt karcinogén, azaz rákkeltő is.

Az EU-s előírások szerint 2027. augusztus 6-tól az újonnan forgalomba helyezett gépkocsikban a formaldehid legfeljebb 0,062 mg/m³-es koncentrációban lehet jelen, ám Németországban jelenleg csak egy ajánlás él általában a belterekre 0,10 mg/m³-es értékkel.

Négy autó, ötfokú szagskála

Az ADAC a Fraunhofer Intézet szakembereivel közösen azt vizsgálta, a jövő évi változás előtt milyen a helyzet ezt illetően. Négy autót teszteltek: egy 39 napos Volkswagen Golf eTSI-t, melynél 200 napos korában is elvégezték a mérést, egy 92 napos Dacia Springet, egy 116 napos BYD Seal 6 DM-i Touringot, valamint egy 216 napos Hyundai Kona Hybridet.

Az érzékszervi – szaglásos – vizsgálatban egy ötfokú skálán értékeltek (1 – nem érzékelhető, 2 – érzékelhető, de nem zavaró, 3 – határozottan érzékelhető, de még nem zavaró, 4 – zavaró, 5 – nagyon zavaró), a szaglásos tesztet menet közben, 23 Celsius-fokon, valamint a parkolás közbeni felforrósodást szimulálandó egy infravörös melegítési ciklus után, álló autóban.

A legjobb eredményt a Dacia hozta 2,5-es és 3-as értékkel, a Hyundai 3-as és 3,5-es, a BYD kétszer 3,5-es értékelést kapott, míg a Golfnál a 3-as érték mellé egy 4-es társult parkolásnál felmelegedve, érdekes módon a szag a Volkswagennél 200 napos korára sem gyengült.

Több mint 150 vegyületet szívunk be

A formaldehidet már említettük, de az autók belterében összesen több mint 150-fél illékony szerves vegyület lehet jelen (benzol, toulol, sztirol, xilit stb.), melyek egy része szintén karcinogén.

A labormérések során a 23 Celsius-fokos, menet közbeni állapotban mind a négy autóban a jövőre bevezetendő 0,062 mg/m³-es érték alatt maradt a formaldehid koncentrációja, ám az álló helyzetben felmelegedett járművekben már túllépte a német 0,10 mg/m³-es ajánlást. A légkondicionálás beindításával rögtön drasztikusan csökkent a formaldehid koncentrációja.

Ugyanez volt igaz az egyéb vizsgált vegyületeknél is, amelyek közül a Golfban – 39 és 200 naposan is a benzol lépte túl az ajánlott 4,5 µg/m³-es határértéket (11, valamint később 4,5 µg/m³), a xilolkoncentráció a BYD-ban volt igen magas – 0,10 mg/m³-es határérték mellett 25, illetve 23 mg/m³ a menet közbeni és a parkolási állapotban).

A teljes illékony szerves vegyületi mérésnél mind a négy jármű felette volt a 0,95 mg/m³-es határértéknek. (A számok a menet közbeni, valamint parkolási módban mért értékek):

– Hyundai Kona Hybrid:1,5 mg/m³ és 1,6 mg/m³;

– VW Golf 39 naposan: 5,5 mg/m³ és 2,4 mg/m³;

– VW Golf 200 naposan: 1 mg/m³ és 0,5 mg/m³;

– Dacia Spring: 3,3 mg/m³ és 3,0 mg/m³;

– BYD Seal 6 DM-i Touring: 4,8 mg/m³ ás 6,2 mg/m³.

Egyszerű a védekezés

Nem túl szívderítő eredmények, de az ADAC szerint viszonylag könnyen kezelhető a probléma szellőztetéssel: hosszabb állás után, különösen meleg időben, az elindulás előtt érdemes körülbelül 2 percig átszellőztetni a járművet, menet közben pedig a belső levegő cirkuláltatása helyett a kinti, friss levegőt kell beengedni.