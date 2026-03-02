Az új autók jellegzetes illata több mint 50 különböző illékony szerves vegyületből (VOC – Volatile Organic Compounds) áll. Amit sokan „a siker szagának” hívnak, az valójában egy komplex kémiai koktél ‒ olvasható a Cary Institute korábbi cikkében.

Mi adja az „új autó” illatát?

Amikor beülsz egy frissen átvett autóba, az orrod valójában az utastér anyagaiból párolgó vegyületeket érzékeli. Ezek fő forrásai:

műanyag

ragasztók és tömítőanyagok

kárpitok, üléstöltetek

szőnyegek

festékek és bevonatok

A gyártás után ezek az anyagok még hónapokig – kisebb mértékben akár évekig – bocsátanak ki illékony szerves vegyületeket. Ezt a folyamatot hívják kipárolgásnak.

Milyen vegyületekről beszélünk?

A kutatások szerint több mint 50 különböző VOC alkotja az új autó illatát, például: toluol, formaldehid, benzol, etil-benzol, xilolok, különböző aldehidek és észterek.

Ezek koncentrációja általában jóval a hivatalos egészségügyi határértékek alatt van az európai és amerikai szabványok szerint. A modern autókban már sokkal szigorúbb emissziós előírások érvényesek az utastéri levegőre is, mint 15–20 évvel ezelőtt.

Egészséges vagy sem?

Rövid távon a legtöbb ember számára az „új autó illata” nem jelent komoly kockázatot. Ugyanakkor zárt, forró autóban a VOC-koncentráció jelentősen megemelkedhet, érzékenyebb embereknél fejfájás, torokkaparás, szemirritáció jelentkezhet. Kisgyermekek és allergiások érzékenyebbek lehetnek ezekre a szagokra.

A legfontosabb tényező a hőmérséklet. Egy napon parkoló, felhevült autóban a kibocsátás többszörösére nőhet. Ezért is javasolt új autó esetén az első hetekben rendszeresen szellőztetni.

Tudatosan tervezett illat

Érdekesség, hogy az „új autó illata” ma már nem csupán melléktermék, hanem marketingeszköz is. A BMW vagy a Mercedes-Benz például saját laborokban vizsgálja az utastér illatát, az anyagokat nemcsak tartósság és tapintás, hanem szagprofil alapján is tesztelik. A cél a kellemes, „prémium” érzet, ne legyen túl erős vagy műanyagszagú az utastér, harmonizáljon a márka imázsával.

Sőt, a prémiumautókban választható utastéri parfümadagoló is működik, amely a szellőzőrendszeren keresztül juttatja finoman az illatanyagokat az utastérbe.

Miért szeretjük ennyire?

Az új autó illatának komoly pszichológiai hatása is van:

az újdonság érzéséhez kapcsolódik

státuszt, sikert, tisztaságot sugall

pozitív élményekhez (átvétel, első út) kötődik

Az agyunk gyorsan összekapcsolja ezt az illatot az „új”, „sértetlen”, „értékes” fogalmakkal. Emiatt sokan kifejezetten keresik ezt az élményt – olyannyira, hogy már léteznek ilyen illatosítók is.

Meddig tart az új autó illata?

Ez az illat általában az első 2–4 hétben érezhető intenzíven, aztán 3-6 hónap alatt fokozatosan csökken a hőmérséklet és a szellőztetés függvényében. Minél többet parkol napon az autó, annál gyorsabban „kiég” az intenzív illat.

Kínában az új autók utasterének levegőminősége akkora figyelmet kapott, hogy külön szabványokat vezettek be a VOC-szintek mérésére. A vásárlók ott kifejezetten érzékenyek az utastéri levegő minőségére, és egy erős „műanyagszag” akár eladási hátrány is lehet.

Az „új autó illat” tehát nem misztikum, hanem kémia. Egy kicsit labor, egy kicsit marketing, és nagyon sok pszichológia.