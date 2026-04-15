A Vezess kedden számolt be arról, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai alapján történelmi mélypontra süllyedt a magyar olaj- és üzemanyag-biztonsági készlet mennyisége márciusban. A benzintartalék 80, a gázolaj 75 százaléka hiányzott március végén. A Vezess ezt követően megjelent cikkében szakértők fejtették ki, hogy a kialakult helyzetre tekintettel biztosan vége lesz a védett árnak, már csak az a kérdés, hogy mikor.

Kedd este az MSZKSZ közleményt adott ki, amelyben jelezte, hogy a fogyó tartalék miatt megkezdődött ennek visszapótlása. Az adatok szerint márciusban 352 millió liter benzint és 610 millió liter gázolajat szabadítottak fel a biztonsági készletből.

A biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról szóló kormányrendelet a múlt hónap végén arra kötelezte a szövetséget, hogy haladéktalanul kezdje meg a felszabadított készletek visszapótlását. A visszapótlás a jogszabályi előírásoknak megfelelően áprilisban megindult.

Az MSZKSZ április 13-ig benzinből 54,5 millió literes, gázolajból pedig 131,4 millió literes mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel már 53 napnyi nettó importnak felel meg. A visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik.

Mi ez a biztonsági készlet?

A biztonsági készletezést nemzetközi és hazai jogszabályok írják elő, és a célja az, hogy piaci anomáliák esetén se legyen kőolaj-, vagy üzemanyaghiány egy adott országban – írja a G7. Tehát, ha valamilyen okból leáll az adott ország finomítója, vagy nem lehet kőolajat importálni, akkor ez a tartalék biztosítja az ellátás folyamatosságát addig, amíg a probléma meg nem oldódik.

Magyarországon az előírások szerint 90 napnyi nettó behozatalnak megfelelő mennyiségű kőolajat, illetve üzemanyagot kell így tartani. A tartalékot politikai okokból, a védett ár bevezetése érdekében szabadította fel a jelenlegi kormányzat.

Hol van a hiányzó készlet?

Mint a G7 bemutatta korábban az MSZKSZ tartályaiban lévő gázolajat és benzint valószínűleg átteszik valamelyik kereskedő tartályába, sokszor ráadásul még ugyanazon a telephelyen is. Egyáltalán nem biztos, hogy az átvett mennyiséget teljes egészében értékesítették a vállalatok, egyszerűen csak ők is szerettek volna rendelkezni fölötte.

Magyarul jó esély van rá, hogy a hiányzó biztonsági készlet egy jelentős része valójában megvan, csak már nem az MSZKSZ tulajdonában és tartályaiban, hanem a kereskedőknél. A kérdés így igazából az, hogy a márciusban kiadott biztonsági készletből mennyit vásároltak már fel a piaci szereplők, és mennyi az, ami még mindig a kereskedőknél van. Nagyjából ettől függ, hogy mennyire kell tartani középtávon hiánytól a piacon.

Mikor szűnik meg a védett ár?

Szakértők szerint valószínűleg heteken belül meg kell szüntetni a védett árat, mert ha elfogy a biztonsági készlet, akkor nem lesz honnan kipótolni a hiányzó importot.

Az, hogy erre mikor kerül sor, elsősorban attól függ, hogy a márciusban eltűnt készletből mekkora az a mennyiség, amit ténylegesen felhasználtak, és mennyi az, ami a kereskedők tartályaiban van. Az adatok alapján még az sem kizárt, hogy az új kormány felállása előtt lépni kell, bár az MSZKSZ legfrissebb közleménye inkább arra utal, hogy az új kormányra tolják majd át ezt a kellemetlen, azonnali áremelkedéssel járó feladatot.