Történelmi mélypontra süllyedt a magyar olaj és üzemanyag biztonsági készlet mennyisége márciusban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint.

A G7 cikke szerint a kőolajtartalék már február végén is kifejezetten alacsony volt, 2015 óta soha nem közölt ennyire alacsony készletszintet az MSZKSZ. Most az egy hónappal ezelőtti adatot kissé felfelé módosították, március végére azonban épp akkora mennyiséget közöltek, mint amennyit eredetileg februárra is.

Igazán jelentős változás azonban nem az olaj, hanem a feldolgozott termékek esetében volt. A kormány az iráni háború kirobbanása után ugyanis a teljes gázolaj- és benzintartalékot felszabadította.

Erre elsősorban a védett ár (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) bevezetése miatt volt szükség, hiszen az alacsony kiskereskedelmi árak miatt leállt az import, így hetek óta több benzint és gázolajat használunk fel, mint az előállított és behozott mennyiség összege.

Március végén gázolajból 144 ezer tonna tartalékunk volt, ami 400 ezerrel kevesebb a február végi szintnél, azaz a teljes készlet közel háromnegyedét elhasználtuk. A benzinnél még rosszabb a helyzet: a február végi közel 270 ezer tonnából alig 55 ezer tonna maradt, ami 80 százalékos csökkenést jelez.

Mindez azt is jelenti, hogy ha folytatódott a készletek ilyen ütemű apadása, akkor mostanra akár teljesen el is fogyhatott a tartalék. Különösen érdekes, hogy a készletnapok száma – tehát az az adat, amely megmutatja, hogy a stratégiai kőolaj- és kőolajtermék-készletek (vagy földgázkészlet) mennyi ideig elegendőek az országos szükségletek fedezésére – március 31 napjában 47 nappal csökkent.

A piaci árak közben épp csökkenésnek indultak a kutakon: