Ahogy a G7 alapján korábban a Vezessen is megírtuk, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MszKSz) kimutatásai szerint bő egy évtizede – ők 2015 óta vezetik a statisztikát – nem látott szintre csökkent a magyarországi kőolaj-, benzin- és gázolajtartalék – míg korábban bő három hónapos, rosszabb időszakokban is jó két és fél hónapra elegendő mennyiség volt a tartályokban, mostanra negyven-néhány napra elegendő maradt mind a benzinből, mind a gázolajból.

Ebben sok tényező játszik közre, a külső okok között ott van az orosz olajat hozó Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszában az oroszok által okozott sérülés, az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború, mely az egyik fő globális nyersolaj-ütőér, a Hormuzi-szoros veszélyessé válása miatt „jojóztatja” az olajárat, valamint a kormány által bevezetett „védett ár”, mely mélyen a természetes piaci ár alatti lakossági forgalmazást biztosít, melynek jelentős részét épp a stratégiai tartalékokból elégítettek és elégítenek ki.

A friss hírek kapcsán több szakembert is megkérdeztünk arról, mire számíthat a fogyasztó a közeljövőben.

A magyarországi üzemanyag-forgalmazók jelentős részét tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára, Grád Ottó épp beszélgetésünk idején kapott friss – még feldolgozatlan, ezért nem számszerűsített – adatokat arról, hogy a védett ár bevezetése miatt inkább megugrott a fogyasztás, ami összességében nem túl kedvező fejlemény.

„Egy biztos, hogy úgy tűnik, márciusban, a védett ár bevezetésével nem csökkent a hazai üzemanyag felhasználás, ami azt jelenti, hogy a (százhalombattai, korábban tűzkárt szenvedett – B.G.) finomító csökkentett üzemmódja, valamint a védett ár bevezetése miatt a piaci igények kielégítése csak a stratégiai készletek bevonásával valósulhat meg, és ez a következő napokban-hetekben is fennállhat majd. A magyar fogyasztókra jellemző, hogy nyomott áron mondhatni túlfogyasztanak. Hogy a készletek meddig tarthatnak ki, arról a már megtenderzetett visszapótlás részletei ismeretében csak az MSzKSz tudna pontosat mondani” – kezdte a szakember, aki az állami árszabályozás fő problémájára is rámutatott.

„Általánosságban elmondható, hogy a visszapótlás azért nem lesz egyszerű, mert olyan piaci helyzetben lesz feladat, amikor a világ nagy része mást sem csinál, mint visszapótol, hiszen más országokban is hozzányúltak kisebb-nagyobb mértékben a stratégiai tartalékokhoz az elmúlt egy hónapban, ami a belátható jövőben pluszkeresletet jelent majd a globális kőolajpiacon. Ennek fényében, a világpolitikai helyzettől függetlenül, akár a fizikai, szállítási lehetőségek normalizálódása esetén sem sem várható árcsökkenés a következő hónapokban.”

„Annyi világos, hogy a védett ár bevezetése, majd a megváltozott piaci körülmények között való fenntartása mindenképpen nehéz helyzetbe hozta az olajszakmát. Ami a hazai üzemanyagárakat illeti, az irányadó, nem védett áras számok jelenti, oda kerülhetnek, azokkal mozoghatnak majd. Teljes kifogyásról nem beszélnék, nem is számítok rá, de a visszatöltésről csakis az MSzKSz tud és jogosult érdemi információval szolgálni.”

Az üzemanyag-forgalmazók árképzését, piaci mozgásait követő Holtankoljak.hu vezetője, Bujdos Eszter így véleményezte a stratégiai tartalékok csökkenésével előállt helyzetet a Vezessnek:

„Nyilvánvalóan várható volt, hogy ha hagyják ezt a védett árat, akkor a stratégiai tartalékból fogják adni, így pedig el fog fogyni. Ami az ellátás tekintetében talán javít valamit a képen, az az, hogy az adriai vezetéken keresztül már érkezik – ha jól tudom, kazah – olaj, és ebből a Mol folyamatosan finomít terméket, azaz jelenleg sem csak a stratégiai készletből, hanem ebből is érkezik a nagykereskedőkhöz, hiszen amúgy sem mindenki védett áron tankol. Drasztikusnak tűnhet a tartalék csökkenése, de annak kiszállítása már nem olyan hangsúlyos, mint akár 2-3 héttel ezelőtt” – mondta Bujdos.

„Ezzel együtt az is látszik, hogy a nagykereskedők részéről nem elsődleges szempont, hogy ne fogyjanak ki a kutak, a nagy hálózatok részéről is látjuk, hogy egy-egy napra elfogy valamelyik kúton a benzin, a gázolaj, aztán amikor befut a tartálykocsi, újra kapható a termék. A nagykerek sem érdekeltek abban, hogy túl sokat értékesítsenek a tartalékból, mert a jogszabály értelmében nekik kell majd ezt visszapótolniuk, ami a jelenlegi piaci árakon azért komoly anyagi hátrányt jelenthet.”

„Nagy kérdés még, hogy a múlt heti, az Egyesült Államokkal között megállapodás (a Mol 510 ezer tonna nyersolajat vásárol majd az USA-ból – B.G.) alapján mikor érkezik meg a termék. Mindenesetre érkezik olaj és feldolgozott olajtermék, nemrég arról is érkezett hír, hogy a pozsonyi finomítónál már visszapótolták a tartalékot, így van alapanyag, és hamarosan már exportálni is tudnak majd kész terméket, ami pótolhatja a battai finomítónál a tavalyi tűzeset kapcsán fellépett finomítási kiesést, hiszen az még mindig csak kb. 60%-os kapacitáson működik.”

A Holtankoljak szakértője is hangsúlyozta, hogy a közel-keleti helyzet teljesen kiszámíthatatlan, és bár a fizikai ellátást tekintve hazánkat közvetlenül nem érinti, a világpiaci árakban itt is jelentkezhet. A Barátság-vezeték „gyakorlatilag elesett” Bujdos szerint, hallomása szerint akár két év is lehet a helyreállítás, ezek alapján a védett árak kivezetését minél előbb meg kellene lépni.

Más kérdés, hogy ahogy Grád Ottó burkoltan utalt arra, hogy nem piaci, hanem belpolitikai, választási megfontolások miatt van egyáltalán ármaximálás, Bujdos nyíltan megfogalmazta, hogy hiba lehetett ezt bevezetni, főleg fenntartani.

„A védett ár bevezetése csak és kizárólag kampányfogás volt, ezzel együtt akárhogy alakult is volna a múlt hétvégi választás, a kivezetést bármilyen kormánynak meg kellett volna tennie végül, mert akkora a különbség a piaci és a védett ár között, hogy ezt nem lehet sokáig lenyeletni egyik piaci szereplővel sem – ne feledjük, a jogszabályban jelzett 35 forintos árrés már veszteséget okoz a kiskereskedelmi hálózatban. Hiába kompenzált az állam 25 forintot a jövedéki adóban, a forgalmazókkal 100-150 forintot kéne lenyeletni – hiszen tudjuk, hogy az üzemanyag fogyasztói árának fele az adó- és jövedéktartalom.”

„A legoptimistább forgatókönyv szerint sem mehet a nyersolaj hordónkénti ára 85 dollár alá a közeljövőben, az megint jó kérdés, hogy meddig tarthat a forint jelenlegi szárnyalása, ami valamelyest kompenzálhatja az üzemanyagárakat, de alapvetően azt gondolom, hogy minimálisan 650-700 forint közötti üzemanyagár lehet reális a védett át kivezetése után. Nyilván azt is érdemes lesz látni, hogy az új kormány hozzányúl-e az üzemanyagok adótartalmához, hiszen ezek együttesen 20-30 forintot is jelenthetnek a literenkénti árat tekintve. A közel-keleti helyzet elmérgesedése esetén, a tartós 100-150 dolláros hordónkénti ár esetén a 800-900 forintos literenkénti kiskereskedelmi ár sem zárható ki, de ez pillanatnyilag elvi lehetőség, megjósolhatatlan”

– summázott a Holtankoljak.hu vezetője.

A fentiek alapján drasztikus üzemanyaghiány pillanatnyilag szerencsére nem valós veszély, ugyanakkor a nyomott áron való túlfogyasztás végső soron csak a védett ár kivezetését hozza előbbre, érdemes a tankolásban – általában az autóhasználatban – önmérsékletet tanúsítani. A védett áras üzemanyag házi raktározása pedig fizikai-kémiai okokból sem javasolt, erről itt írtunk bővebben: