A Magyar Közlönyben megjelent, kiegészítő részletszabályokat tartalmazó rendelet szerint szerdától a védett ár (benzin 595, gázolaj 615 forint) nem érvényes “a kizárólag automata kútból álló üzemanyagtöltő állomásokra, ahol a védett áras termékre való jogosultság ember általi személyes ellenőrzése nem biztosított.”

A Vezess védett áras tankolás részleteit bemutató keddi cikkében is szerepelt, hogy a kutasnak ellenőriznie kell a jogosultságot, az értékesítők e tevékenységük során közfeladatot ellátó személynek minősülnek.

A személyzet nélküli automata kúton viszont értelemszerűen nem lehetséges a forgalmi engedély vonalkódjának ember általi leolvasása, illetve a rendszám bizonylattal együtti rögzítése, valamint visszakereshető tárolása. A módosított rendelet szerint ráadásul védett áras tankolás esetén az adatokat továbbítani kell a NAV-nak adóügyi ellenőrzés céljából.

Vagyis aki védett áron tankol, annak az adatai kötelezően az adóhatósághoz kerülnek. A módosítás rögzíti, hogy a védett árra való jogosultság igazolható engedéllyel vagy egyéb okirattal is. A NAV mellett a rendőrség is ellenőrizheti a védett ár szabályainak betartását.