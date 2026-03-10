A kormány hétfőn jelentette be, hogy március 10-én 0 órától védett árakat vezet be az üzemanyagokra: a 95-ös benzint 595, a normál gázolajat 615 forintnál drágábban nem lehet adni. Védett áron csak magyar rendszámú járművekbe lehet tankolni, de a magánszemélyek mellett a fuvarozókra és cégekre is érvényes.

Ebben a cikkünkben részletesen kifejtettük, hogy kik vehetik igénybe a védett árat, ebben a cikkben pedig arról írtunk, hogy a védett árak bevezetése mellett a kormány – némileg váratlanul – az üzemanyagok jövedéki adóját is csökkentette.

Megint vinni kell a forgalmit?

Magyarországon legutóbb 2021 novemberében vezettek be hatósági árat az üzemanyagokra, az intézkedés 2022. december 6-ig volt érvényben. Az utolsó hónapokban a 480 forintos árhoz a forgalmit is vinni kellett a kutakra, ennek vonalkódjának leolvasásával érvényesítették a kedvezményt.

A mostani szabályok értelmében szintén a kutasnak kell ellenőriznie a jogosultságot. A Magyar Közlönyben közzétett rendelet ki is mondja egy ponton, hogy az értékesítők e tevékenységük során közfeladatot ellátó személynek minősülnek.

A benzinkutas köteles ellenőrizni a rendszámot, és a forgalmi alapján legalább a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját is. Védett áras tankolásnál a forgalmi vonalkódját is leolvashatja, vagy a rendszámot feljegyezheti, és a bizonylathoz visszakereshetően tárolhatja. Ez alapján nem kötelező vinni a forgalmit, de azért nem árt, ha kéznél van.

Mi lesz kiírva a kútoszlopokra?

A rendelet szerint a kútoszlop kijelzőjén a nem védett, vagyis a piaci árat kell alkalmazni. Közben a kútnak külön, jól látható tájékoztatást kell kihelyeznie magyarul és angolul arról, hogy ki jogosult a védett árra. A kedvezményt a fizetésnél érvényesítik.

Lesz elég üzemanyag?

A tartalékkészletek felszabadítása mellett más eszközökkel is készültek arra az esetre, ha a kereskedők a piacinál alacsonyabb ár miatt korlátoznák az értékesítést. Kiderül a rendeletből ugyanis, hogy ha egy kút az elmúlt három hónapban forgalmazott ilyen üzemanyagot, akkor most köteles is azt árulni. Rövidebb nyitva tartásra sem állhat át a szokásoshoz képest. A NAV ellenőrzi a szabályok betartását, szabálytalanság esetén az alapbírság 100 ezertől hárommillió forintig terjedhet.

Mennyit fizetnek a kutak az üzemanyagért?

Ugyanazokat az összegeket állapították meg a nagykereskedelmi védett árra, mint a kiskereskedelmire. Vagyis a kutak is legfeljebb 595 forintot fizetnek a 95-ös benzin, illetve 615 forintot a normál gázolaj literjéért. A gyakorlatban ezt azt fogja jelenteni, hogy ha egy kút védett nagykeráron vesz egy litert, és azt védett kiskeráron adja el, akkor magán az üzemanyagon nem lesz klasszikus árrése – ez a legutóbbi hatósági áras időszakban is így volt.

Export és védett áras üzemanyag átadása tilos

A szabályok tartalmazzák, hogy tilos a nyersolaj, illetve a 95-ös benzin és dízel exportja. A leghatározottabban fellépnek a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben: ha valaki védett áron tankol, az üzemanyagot nem adhatja át olyan személynek, aki erre nem jogosult. Ennek megszegése esetén nemcsak bírságot szabhatnak ki, hanem az ügylethez használt eszközöket és az érintett járművet is elkobozhatják.

Jó lesz ez így?

