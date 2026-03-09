„Nagymértékben veszélyezteti az üzemanyag-ellátást” ‒ ez volt az első reakciója Bujdos Eszternek, amikor a Vezess megkérdezte a kormány mai döntéséről, miszerint 595 forinton befagyasztják a benzin, és 615 forinton a gázolaj árát.

A Holtankoljak.hu vezetője szerint ez az egyszer már megtapasztalt és rosszul végződött forgatókönyvet idézi: a piaci ár alatt nem éri meg a nagykereskedőknek ide üzemanyagot értékesíteni, ami végső soron hiányhoz vezethet. „A Mol békeidőben sem tudta akkor ellátni az országot, a tavaly ősszel a százhalombattai erőműben bekövetkezett tűzeset óta pedig ma nincs száz százalékon a kapacitása. Ez így nem lesz működőképes.”

A kormányzati döntés pontos végrehajtása még nem ismert (Bujdos Eszter szerint is mindenki a Magyar Közlönyt várja), egyelőre annyit tudni, hogy a

magyar rendszámos és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekbe tankolható ennyiért üzemanyag

a magánszemélyek mellett kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra

a védett ár március 9-én éjfélkor lép életbe.

Bujdos Eszter szerint a nagykereskedők elgondolkodnak azon, hogy veszteségesen minek adjanak el ide üzemanyagot.

„Értem én, hogy így akarnak választást nyerni, de az emberek arra fognak emlékezni, hogy nem volt üzemanyag. A piacgazdaságban ez így nem működik, ezt egyszer már láttuk” ‒ közölte a Holtankoljak.hu vezetője.

A 95-ös alap benzin literára hétfőn 585 forint az országban, az alap gázolaj átlagos ára 629 forint.