Több mint egy év után ismét az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használtautó-piacon, ezzel a hibrid-elektromos árolló ismét nyílni kezdett. Májusban a hibridek kínálati átlagára 11,04, míg az elektromosoké 11,7 millió forint volt, ez az elmúlt több mint egy évben a legmagasabb árkülönbség.

A hibrid használt autók átlagára 11,6 százalékkal csökkent, az elektromosoké eközben 1,1 százalékkal emelkedett 2025 májusához képest – derült ki a KSH és a Használtautó.hu közös statisztikájának májusi adataiból.

A hónapban a benzines és a dízelautók ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A megfigyelt hónapokban a dízelautók átlagosan öt százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

A benzines autók tovább fiatalodtak: átlagéletkoruk öt százalékkal csökkent, a dízeleké azonban 0,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A hirdetési portál adatbázisában szereplő benzines autók átlagosan 13,4, a dízelek pedig 12,3 évesek voltak a hónapban.

A megtett kilométer mindkét üzemanyag-kategóriában csökkent egy év alatt. A benzineseknél 2,5, a dízeleknél pedig 0,9 százalékkal múlta alul a tavaly májusi szintet: előbbiek átlagosan 153 ezer, utóbbiak pedig 219 ezer kilométert futottak.

Fogtuk a teljes kínálatot, és kinyitottuk középen: mennyiért és mit lehet kapni a magyar használtautó-piacon 2026 nyarán?