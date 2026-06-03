Lehetetlen, vagy legalábbis nagyon nehéz örök érvényű, állandó megállapításokat tenni a magyar használtautó-piacról, hiszen rengeteg tényező alakítja azt. A flotta fiatalodik, az átlagár viszont emelkedik, derült ki néhány hete, közben viszont a forint is erősödik az euróval szemben, ami még egyet csavarhat a helyzeten.

A figyelmes autóvásárlók ezeket a folyamatokat követve komoly összegeket takaríthatnak meg, várva a jobb ajánlatok megjelenésére. Egyszer azonban mindenkinél eljön a pont, hogy megnézze, mi is egyáltalán a kínálat. A nyár beköszöntével a Vezess is így tett: megnéztük, milyen, ha valaki a hazai használtautó-kínálat abszolút közepéből választ.

Hol a középpont?

Ennek meghatározásához a legnagyobb magyar használtautó-hirdető oldal kínálatát vettük alapul, mely cikkünk megszületésekor közel 102 ezer autót számlált. A hirdetéseket vételár szerinti növekvő sorrendbe állítottuk, majd kiszűrtük a fizetett hirdetéseket, melyek mindig előre kerülnek a találati listában.

Így jutottunk el addig, hogy a magyar használtautó-piac medián ára 2026 júniusában

5 190 000 Ft,

vagyis pontosan ugyanannyi a teljes piacon lévő olcsóbb, mint drágább autók száma (beleszámítva az egyező összegeket is).

Mit lehet ennyi pénzért kapni?

Szűrésünk 146 találatot eredményezett, azaz egészen sokan gondolkoztak ugyanúgy autójuk áráról. De milyen autókat kínálnak ennyiért? Átlagosan tíz éveseket, 155 lóerővel és bő 162 ezer megtett kilométerrel. Szinte egyenlő a benzinesek (62) és a dízelek (64) száma, a bármilyen szinten villanyosított autók száma eltörpül hozzájuk képest (6 tisztán elektromos és 14 hibrid). A legtöbb BMW-ből van, szám szerint 17, míg modellszinten a Škoda Octavia viszi a prímet hét autóval.

Galériánkban kiemeltünk a kínálatból néhány különlegességet, a képre kattintva tekintheted meg őket!