A helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók.

Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak.

Szemtanúk beszámolói szerint este 10 körül egyértelműen lehetett hallani egy robbanást a finomító felől. Egy másik helyi, aki szintén a finomító közvetlen közelében lakik, arról beszélt, hogy elég nagy hangja volt a robbanásnak.

„Mintha leszakadt volna a lift” – mondta a Telex szerint. Őt a barátja rögtön arra kérte a robaj után, hogy csukja be az ablakokat, mert robbanás volt a finomítóban. Arról is mesélt, hogy az eset miatt katasztrófaturistáskodtak az emberek, felmentek a panelházak tetejére, hogy felvételeket készítsenek a tűzről.

A miniszterelnök egyeztetett a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel is. „Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – fogalmazott a miniszterelnök.

A Mol szerint a tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.

