Beléptetőkapun, ellenőrző pontokon haladunk át az elképesztő méretű üzem területén. Hatalmas lepárlótornyok és vastag csőkígyók mellett haladunk egy félreesőbb, nyugodtabb hely felé, és lassan feltűnik a szintén méretes napelempark is. Furcsán, idegenül néz ki az évtizedes, többek között fosszilis üzemanyagot gyártó berendezések mellett az új, tiszta, elektromos energiát előállító napelemsor. Pedig ez még nem minden, van itt érdekesebb dolog is: néhány vadiúj, hidrogént előállító konténer.

A MOL százhalombattai üzeme nem mai létesítmény, 1965-ben kezdett termelni, és ez az egyetlen hazai üzem, ahol kőolaj-finomítás folyik. Bár az üzemanyaggyártás is egy izgalmas folyamat, mi most mégis egy másik, sokkal zöldebb dolog, a hidrogén miatt vagyunk itt.

9 milliárdból javítja az üzemanyag minőségét a MOL
A százhalombattai finomító 1971-ben - fotó: Fortepan / Urbán Tamás
A hidrogén többféle módon kapcsolódik már most is a közlekedéshez
Hidrogén üzemű, nulla károsanyag-kibocsátású busz
Napelempark a kőolajfinomítóban
Nem csak a gázolaj kénmentesítésére jó a hidrogén, hanem belsőégésű motorban is felhasználható üzemanyagként
Így néz ki egy üzemanyagcella. Ez épp a Toyota terméke
A hidrogén előállítása során rengeteg hő is képződik
Ilyen konténerekben történik a varázslat
Ezeken az európai főutakon épülnek majd a hidrogénkutak

A 22 millió eurós beruházás eredményeként létrejövő Zöld Hidrogén üzem a MOL saját napelemparkja által megtermelt elektromos energiát is felhasználhatja a zöldhidrogén előállításához.

Mitől zöld a hidrogén? Bár ahogy kémiaórán tanultuk, a hidrogén színtelen, szagtalan, íztelen, kétatomos gáz, a kommunikáció szintjén mégis többféle színű létezik belőle. Attól függően, hogy miből és milyen módszerrel állítják elő, lehet szürke, kék, rózsaszín, vagy éppen zöld. Mármint csak így hívják, különben természetesen ezek is színtelenek. Minket most a zöldhidrogén érdekel, ami attól zöld, hogy megújuló energia – nap-, szél-, vízenergia – felhasználásával, vízből elektrolízis útján állítják elő, CO2-kibocsátás nélkül. Ezzel ellentétben a szürkehidrogént gőzreformálás útján, hatalmas CO2-kibocsátás mellett állítják elő. Ennek első lépése a metán felhevítése, amelyet a vízgőz hozzáadása követ. Végül pedig nikkelkatalizátorral hidrogénre és szén-dioxidra bontják. Szürkehidrogén esetén a légkörbe bocsátják a CO2-t, míg kékhidrogén előállítása esetén egyéb felhasználás céljából leválasztják és tárolják a széntartalmú termékeket, a szén-monoxidot és/vagy a szén-dioxidot.

Mire kell a hidrogén?

Egy olyan kőolaj-finomító, mint amilyen a MOL százhalombattai üzeme, évente jelentős mennyiségű hidrogént használ fel, főként a beérkező nyersolaj kéntartalmának csökkentésére. Ez nem újdonság, a közel 40-50 éve működő eljárás során csupán a felhasznált hidrogén eredete és az eljárás végén maradó kéntartalom mennyisége változott nagyot. A zöldhidrogén ennek a változásnak a következő lépése, mely a gyártáshoz megújuló forrásból – nap, szél, víz vagy ezeknek a kombinációja – származó energiát használ fel. Egy ilyen üzem felállítása kiemelt stratégiai kérdést jelentett a MOL számára, mely Közép-Európa legnagyobb hidrogéntermelője is, és a projekt megvalósításával a régió legnagyobb zöldhidrogén-előállítójává lépett elő.

A hagyományos eljárás során földgázból nyerik a hidrogént, aminek egyik legnagyobb felhasználói a nyersolaj-finomítók – a hidrogénfelhasználás 60 százalékát viszik el –, míg a második legnagyobb felhasználó a mezőgazdaság, pontosabban a műtrágyagyártás nagyjából 30 százalékos részesedéssel.

Miért rossz a kén?

A finomítóba érkező, különféle forrásból származó kőolaj kéntartalma nagyon eltérő lehet, viszont a finomítás során mindenképpen ki kell vonni. Nem öncélú beavatkozás ez, hanem szigorú környezetvédelmi szabályok írják elő.

Maga a jó kenőképességű kén amúgy nem lenne rossz a belső égésű motornak, sőt. Viszont égés közben a kénvegyületekből kén-oxidok, többek között kén-dioxid keletkezik, ami viszont kifejezetten káros a motor és a környezet számára is. Itt jön a képbe a hidrogén.

Hogy vonják ki a ként?

Ez valamivel bonyolultabb, mint a „vízbű’ kivenni a zokszigént”, mert a szénhidrogénekben kötött állapotban találhatók a kénvegyületek. Ahhoz, hogy valahogy ki lehessen vonni, katalitikus reakcióval hidrogénezik a szénhidrogén-vegyületeket, amikből aztán az így kialakult kénkénhidrogén már eltávolítható. Itt még nincs vége a folyamatnak, a megkötött kénhidrogént oxidálják, amiből végül elemi ként állítanak elő.

A MOL százhalombattai üzemében két darab, egyenként 5 MW-os egység állítja elő a zöldhidrogént, melynek energiaigényét megújuló forrásból származó árammal biztosítják. Jelenleg a kéntelenítési folyamathoz szükséges hidrogén 2 százalékát, durván évi 1600 tonnát termelnek meg helyben, zöldenergiával, amit teljes egészében fel is használnak házon belül.

Nem tűnik soknak, de ez csak a kezdet, az előírások miatt 2030-tól már több elektrolizálóra lesz szükség a cégcsoport zöldhidrogén-igényének kielégítéséhez (maga a zöldítési kötelezettség nem csak Magyarországra, hanem az Európai Unió teljes területére vonatkozik, ahol hidrogén előállításával foglalkoznak, legyen az finomító, vagy éppen műtrágyagyár).

Mennyibe kerül?

Általában az a jellemző, hogy ami zöld, és fenntartható módon állítják elő, az érezhetően drágább a megszokott, de sokszor környezetszennyezőbb megoldásnál. Nincs ez másként a hidrogén-előállításnál sem, bár a költségek tág határok között mozognak. A hagyományos módon előállított hidrogén ára nagyban függ a földgáz és az elektromos áram árától – de a megújuló energiaforrások használatával előállított hidrogén költsége jelenleg kétszer, háromszor nagyobb.

Technológia

Nagyon leegyszerűsítve úgy lehet zöldhidrogént előállítani, mint ahogy azt az általános iskolában, kémiaórán csináltuk. Kell hozzá laposelem és víz. Persze ipari méretben ennél bonyolultabb a folyamat, de a két fő kellék megegyezik: víz kell hozzá és egyenáram. A MOL üzemében a fogadóállomásra 6 kV-os feszültség érkezik, amiből egyszer 400 voltos feszültséget kell előállítani a segédberendezések táplálására, illetve váltóáramból egyenáramot az elektrolizálócellák működéséhez.

Vízből sima csapvizet használnak, óránként nagyjából egy köbméternyit, ami többlépcsős tisztításon esik át, mire a gépbe elektrolizálóba kerülhet. A folyamat ioncserével kezdődik, majd fordított ozmózis és gázmentesítés után különféle szűrőkön is átengedik, miközben minden létező mikrobát eltávolítanak belőle. Az eljárás végére a víz elektromos vezetőképessége szinte nullára csökken.

Ezután a nagy tisztaságú víz végre bejut az elektródák közé, ahol komoly hőfejlődés mellett az anód oldalon távozik az oxigén – amelyet a levegőbe engednek –, míg a katód oldalon hidrogén keletkezik. Ezt még elválasztják a maradék víztől, oxigéntől, majd a hidrogén gerincvezetékbe kerül, ahonnan azonnal mehet is a felhasználási helyére.

A hidrogént némileg átalakított, sima belső égésű motorban is el lehet égetni a hagyományos üzemanyaghoz hasonlóan, de ahhoz nem szükséges ilyen tisztaságú hidrogén. Igazából a finomítóban sincs szükség ennyire tiszta hidrogénre, de a jövőben akár a közlekedési, fuvarozási célú – a tüzelőanyagcellák kényesek a tisztaságra – hidrogén igényeket is kielégítheti a százhalombattai üzem, így nem felesleges luxus a túl jó minőség.

Ez nem is annyira a távoli jövő, hiszen az előírások szerint már 2030-tól az autópályák mentén 200 kilométerenként kell létesíteni egy hidrogéntöltőállomást. Európában a Toyota az egyik legnagyobb támogatója a hidrogén töltőállomások telepítésének. De itthon, a MOL-nak már meg is van a terve az első három állomás helyére, amelyeket a jövőben akár több is követhet.

Ami valószínűleg meg is fog történni, hiszen az EU-s előírások szerint legfeljebb 200 kilométerenként, legalább napi 1 tonna összesített kapacitásra kialakított és legalább 700 bar nyomású adagolóval felszerelt nyilvános hidrogéntöltő-állomásokat kell kiépíteni. Szintén elvárás, hogy 2030. december 31-ig minden városi csomópontban legalább egy nyilvános hidrogéntöltő állomás épüljön.

Persze mindez csak kereslet kérdése, ha lesz igény rá, – a MOL-nál a Volánbusszal, a MÁV-val és a Waberer’s-szel közösen elemzik a zöld hidrogén használatában rejlő további lehetőségeket – akkor az erre alkalmas helyszíneken akár két év alatt létesülhet olyan töltőállomás, ahol hidrogént is lehet majd tankolni.

De addig is érezhető az itt megtermelt zöld hidrogén előnye, hiszen azzal, hogy megújuló energiával állítják elő, már most is évente 25 ezer tonna CO2 kibocsátása előzhető meg.